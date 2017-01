Zséda aranylemezzel kezdte az új évet A művésznő új lemeze nagyot szól: nem kellett hozzá 8 hét, hogy a Kémia című album elérje az aranylemez minősítéshez szükséges példányszámot. A többszörös platina és aranylemezes énekesnő több év zenei anyagát sűrítette egyetlen korongra. Jól tette: az ütős album hamar lett népszerű. A Kémia című korong 15 dala mind külön világ, a lemez sokszínű és kidolgozott. Miközben egy ütős popalbumról beszélünk, a jazz, blues, és soul zenei hatások jól érezhetőek a lemezen. Nem véletlen, Zséda zenei múltjának ezek mind jelentős szereplői. Ugyanakkor a villámsebességgel elért

aranylemez minősítés is jól jelzi, hogy mainstream lemez született, élő hangszerekre és gazdag hangszerelésre alapozva. – Ez eddig a „legzsédásabb" lemezem. Benne van mindaz, amit leginkább a magaménak érzek. A legkülönfélébb zenei műfajok, az élmények,tapasztalatok, amik az eddigi zenei pályám alatt értek és hatással voltak rám. Ezért is örülök nagyon, hogy ilyen sokan meghallgatták, megvásárolták pár hét alatt. Ez számomra azt mutatja, hogy a nekem fontos dalok megtalálják a hallgatóságukat, közel tudnak kerülni az emberek lelkéhez, sokakat megszólítanak. A mostani lemezre különösen igaz, hogy a szívemből jönnek a dalok, ez az album sokat jelent nekem.- mondta el az aranylemez minősítés kapcsán Zséda, aki a lemeznek producere is, akárcsak az eddigi albumok esetén. A többszörös Fonogram-, eMeRTon-, és Artisjus-díjas énekesnőnek ez a hatodik albuma, a Zséda (2002), Zséda-Vue (2004), Ünnep (2005), Rouge (2008), és az Ötödik érzék (2012) után. Az elmúlt két hónapban a friss dalok Zséda koncertjein országszerte bemutatkoztak, s a Kémia című lemezhez kapcsolódó turné az új évben is folytatódik. – Bár ez alapvetően egy szerelmes lemez, a sokféle dal mégis sokféle történetet mesél el. Remélem, hogy mindenki, aki meghallgatja, megtalálja köztük a saját történetét. Legalább egy dalt, amibe belelátja a saját életét. – fűzte hozzá az énekesnő. A lemez jól mutatja, miért jó, ha egy énekesnő nagylemezt készít és nemcsak egyenként dobja piacra a dalait. Egy ilyen korong kiszakít a világból egy órára. Íve van, dramaturgiája, Zséda az első daltól az utolsóig „fogja a kezünket" és végigvezet érzéseken, dallamokon, szövegeken, a végére jobban érezzük magunkat a világban.