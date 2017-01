Zséda már nem csak egyedül jótékonykodik Bár decemberben különösen pörgősen teltek a napok Zséda számára, a jótékonysági eseményekre mindig szakít időt. Nemrég részt vett az Út a Mosolyért Alapítvány jótékonysági Adventjén a Bazilikánál, hogy személyesen is segítse a Heim Pál Gyermekkórház lélegeztetési osztályát támogató adománygyűjtést. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közelmúltban megrendezett Világnapján pedig koncertet is adott. – Kétségtelen, hogy az ünnepek előtt könnyebb megszólítani az embereket, de számomra a jótékonyság nem időhöz kötött, mindegy, hogy karácsony van vagy nyár, reggel, vagy este. Érdekes párhuzam, hogy a legújabb nagylemezem is a kapcsolatokról, a „Kémiáról” szól, arról a rejtélyes kapocsról két ember között. Ha ezt egy kicsit kiterjesztjük, könnyű belátni, hogy a világban minden mindennel összefügg, az ünnepek pedig különösen alkalmasak arra, hogy a nagy pörgésből lefékezve kicsit megálljunk, és elgondolkodjunk azon, hogyan tudunk segítséget nyújtani a rászorulóknak, hol van szükség a tetteinkre. A Karácsonyban számomra amúgy is ez a legjobb: az együtt töltött napok, a mosolyok, az örömadás. Jó dolog, ha ezt a családunkon kívül is tehetjük – mondta el Zséda. A többszörös Artisjus-, Fonogram és eMeRTon-díjas énekesnő évek óta részt vesz jótékonysági kezdeményezésekben, fontos számára a társadalmi szerepvállalás. Az Ajtók mögött című számával a kapcsolati erőszak elleni kampányhoz csatlakozott, melynek jelképévé vált ez a dal. Részt vett az emlőrák elleni kampányban, többek között támogatta a Kézenfogva Alapítvány és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány kezdeményezéseit is. – Az elmúlt években számos jótékony célhoz csatlakoztam, mindig olyan ügyek mögé állok, amik közel állnak a szívemhez. Fontosnak tartom azt is, hogy a felnőttek megmutassák a gyerekeknek is, hogy milyen jó érzés jót tenni. Nimród, a kisfiam talán ötéves lehetett, amikor először megértette, hogy sok gyerek él a földön, akiknek nem jut játék vagy étel az asztalra. Amikor erre rádöbbent, csendben megfordult, és eltűnt a szobájában. Tíz perc múlva bukkant elő, kezében egy nejlonzacskó játékkal tele. Anya, ezt vigyük el nekik, mondta. - meséli az énekesnő, aki természetesen ezek után segített is kisfiának az ajándékot a megfelelő helyre eljuttatni. A gyerekekhez fűződő szervezetek különösen közel állnak az énekesnő szívéhez, ahogyan a tehetséggondozás is: tavaly a Nemzeti Tehetségprogram fővédnöke lett, és folyamatosan mentorál fiatal tehetségeket. Zséda bízik benne, hogy példáját sokan követik, és évről évre többeket lehet hazánkban is jótékony kezdeményezések mellé állítani. – PResston PR –

