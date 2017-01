Így emlékeztek meg David Bowie 70. születésnapjáról Rajongók ezrei gyűltek össze Londonban az esemény alkalmából. Rajongók ezrei gyűltek össze Londonban az egy éve elhunyt David Bowie 70. születésnapja alkalmából rendezett jótékonysági koncerten vasárnap. A brit rockzenész halálának első évfordulójára is emlékező koncerten fellépett többek között Simon Le Bon, Tony Hadley és a La Roux. Az első dalt Gary Oldman színész, Bowie közeli barátja énekelte. A Bowie-val egykor együtt játszó zenészek, köztük Mike Garson billentyűs és Earl Slick gitáros is felléptek.



Bowie szülővárosában, London Brixton negyedében tartott háromórás showműsorban olyan slágerek is elhangzottak, mint a Let's Dance, a Changes, az Ashes to Ashes, a Life on Mars, a Rebel Rebel, a The Man Who Sold the World és a Space Oddity.



A sztárról New Yorkban, Los Angelesben, Sydneyben és Tokióban is koncertekkel emlékeztek meg a rajongók. Brixtonban David Bowie-emléktúrákat is szerveznek a jövőben.



Mindegyik koncert és esemény bevételét a fiatalok művészeti oktatásának támogatására fordítják. A londoni koncert a Children and the Arts (Gyerekek és Művészet) alapítványt támogatja.

David Bowie énekes-dalszerző és producer, aki több mint negyven évet átívelő karrierje során a glam rock, az art rock, a soul, a hard rock, a dance pop, a punk és az elektronikus zene világában is kipróbálta magát, 2016. január 10-én halt meg rákbetegségben.