Szívfacsaró felvétel: Szenes Iván és a Dolly Roll

Még mindig hihetetlen, hogy Kékes Zoli, a Dolly Roll vezetője és gitárosa örökre eltávozott tőlünk. Egy szomorú, de csodálatos felvételt találtunk. A Dolly Roll és Szenes Iván közös éneklését. Kékes Zolira emlékezünk…

Szenes Iván már korábban elköszönt a földi élettől, dalszövegei azóta is itt vannak velünk. Sajnos most már Kékes Zoli is az égi zenészek táborát erősíti. Hatalmas buli készül ott fent, ha ennyi zseniális muzsikust és zenei szakembert szólít magához a teremtő.

Kékes Zoli, vagy ahogy a Dolly Roll-ban szerepelt: Sziszi remek gitáros és frontember volt, szívvel-lélekkel szervezte a zenekar életét, egészen a megalakulástól kezdve. Összefogta a csapatot, lelke és motorja volt. Nem csoda hát, ha Dolly mellett mindvégig kitartott, napjainkban ők alkották a legendás zenekart. Utoljára szilveszterkor léptek közönség elé, ahogy szokták, hatalmas bulit tartottak, imádta őket a közönség. Ahogy mindig, megalakulásuk óta….

A Ma Önről álmodtam című dal a Dolly Roll 1999-ben megjelent Poperett című nagylemezén található, ahol operett-feldolgozásokat rögzítettek. A dal eredetije Kálmán Imre, az Ördöglovas című darabjában hallható. A magyar szöveg Szenes Andor és Szenes Iván nevéhez fűződik.

– Havassy –

[2017.01.22.]