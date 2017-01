Valami hiányzik - Elgondolkodtató zenével állt elő az X-Faktor felfedezettje A „Something’s missing” (Valami hiányzik) című legújabb videoklipes dalában a mindig mosolygós Batánovics Lili új oldaláról mutatkozik be. A mély és elgondolkodtató témát ő maga javasolta megírásra – árulta el az énekesnő menedzsmentje. „A dalszöveg nem világmegváltó szándékkal született, inkább ébresztőnek, felhívásnak szánjuk, főleg a fiatal korosztály számára…” - - tette hozzá az énekesnő, aki a napokban egy rajongói levelet tett közzé közösségi oldalán. A levélből kiderül, hogy rajongóját az öngyilkosságból rántotta vissza dalaival: „Volt egy olyan időszak amikor teljesen magam alatt voltam ,már azis megfordult a fejemben hogy öngyilkos leszek. De a dalaidból erőt nyertem és felálltam! Mostmár nem szégyellem magam azért amilyen vagyok mert a te dalaidból erő az eljut az emberekhez ahogy hozzám is eljutott.” – olvasható a rajongói levélben. Lili legújabb dalának üzenete még erőteljesebb azáltal, hogy egy huszonéves előadótól halljuk, hiszen olyan, mint egy segélykiáltás, hogy pillantsunk fel végre a képernyőkről és vegyük észre, hogy merre halad a világ. Ahelyett, hogy ignoráljuk azt, ami van és mástól vagy egymástól várnánk, hogy valaki majd megoldja a problémákat körülöttünk; hagyjuk végre abba a tettetést, inkább álljunk fel és tegyünk valamit mi is. A dal szövege angol nyelven íródott, remélve, hogy minél szélesebb körben meghallgatásra talál Lili újabb üzenete. [2017.01.22.] Megosztom: