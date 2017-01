A gregorián nagyágyúi jönnek Budapestre - villáminterjú A Gregorian zenekar február 5-én lép fel Budapesten, a koncertet nagy érdeklődés övezi. A két óránál is hosszabb előadásra érdemes elmennie mindenkinek, aki szereti a gregoriánt, egészen egyedi tálalásban. További kedvcsinálónak pedig itt egy beszélgetés a zenekarral. Nagy Szent Gergely pápa, fő énekmester, a Schola Cantorum megalapítója. Őszentsége nevéhez fűződik a gregorián, amely a római egyház ősi, egyszólamú, latin nyelvű liturgikus éneke. A német Gregorian együttes nem kifejezetten hagyománykövető, inkább azt mondhatjuk gregorián-ihlette feldolgozásokat készít modern pop-rock slágerekből. – Pályafutásotok 1991-re nyúlik vissza, azóta töretlen a sikeretek. Hogyan élitek meg?

– Az első sikerünket a Masters of Chant 1999-es kiadásakor értük el. Vannak rosszabb dolgok is, mint hogy sikere legyen az embernek :)​ – Amikor hallgatlak. illetve nézlek benneteket, nem csak a zene, a hangotok de a szíveteket is lehet érezni, tudtátok?

– A szívek megérintése egy fantasztikus dolog. Nagyon élvezzük a kapcsolatot s közönségünkkel és a rajongóinkkal. – Mit gondoltok, mi a sikeretek titka?

– A dalok, az éneklés és a produkciók magas színvonala, valamint az ezekben rejlő lélek. Mindezek mögött Frank Peterson mesterünk áll.



– Mit jelent számotokra a zene?

– Imádjuk a zenét és azt, amikor a színpadon fellépünk. Az egyszerűen óriási​, amikor minden összeáll: a fantasztikus zenekarunk által játszott zene, az éneklésünk, és a különleges hangulat, amit a fények, a pirotechnika és a tűz biztosítanak. – Vannak kedvenc dalaitok?

– Több mint 160 dalt vettünk fel. A "Moments of Peace" kétségtelenül a legnagyobb kedvenc, melyet a "Hell Bells", illetve a Rammstein "Engel"-je követ.​ – A példaképekkel hogy álltok?

– Nem igazán vannak. Egyszerűen csak szeretjük a jó énekeseket és kiváló előadókat.​ – Nem először jártok az országunkban, milyen a magyar közönség?

– A magyar emberek szeretik a zenét és a jó énekeseket. Ezért reméljük, hogy jó formában leszünk hangilag, amikor Budapesten leszünk. Szerintünk a dalválogatás, amit a budapesti koncertre összeállítottunk tökéletes lesz a budapesti közönségnek. Egy 2,5 órás látványos előadásra készülünk.​ – Rengeteg rajongótok van , a nők vagy a férfiak vannak többségben?

– Természetesen a nők.​ – Hogyan készültök a Budapesti koncertre?

– Volt egy hét próbánk Németországban, a turné pedig január 13-án kezdődött. Már 14 fellépésen leszünk túl, mire Budapestre érkezünk, így addigra tökéletes lesz minden.​ – Mit üzentek a magyar közönségnek?

– Gyertek el a Kongresszusi Központba 2017. február 5-én és élvezzétek a 2,5 órás "Gregorian" látványos show-t!​ Fotó: NEMO studio [2017.01.22.]