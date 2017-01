Új dal - Vekonyz: What You Like Megérkezett Vekonyz új dala! Vekonyz, azaz Vékony Zoltán életében már egészen gyerekkora óta nagyon fontos szerepet tölt be a zene. Első szólódala a 2013-as „Ocean” volt, majd következett a nemzetközi sikereknek is örvendő 2014-es „The Way I Do”. Ezután adta ki 2015-ben „In My Mind”-ot, melynek énekesnője Calidora volt. E két felvétel máris egy Fonogram díjat hozott neki az év producere kategóriában. A tavalyi „Finally” című megjelenés után Zoli az új évet dallal és klippel indítja. A napokban debütált számról így mesélt a producer: „A „What You Like” az álmainkról szól. A dal üzenete, hogy merjünk nagyot álmodni. Hiszek abban, hogy ha sokat dolgozunk a céljaink megvalósításáért, akkor el is érhetjük őket. A számhoz készült videó főszereplője egy kisfiú, aki beleszeret a repülésbe, majd látjuk, hogy felnőttként megvalósítja az álmát: pilóta lesz és repülőt vezet. Akik ismernek, tudják, hogy én készítem a videóimat. A „What You Like”-hoz készült klip összesen 3 nap alatt forgott le, bár a napok között nagyjából egy hónap telt el, majd egy újabb hónapnyi utómunka után született meg a kész videó. Összességében megpróbáltam olyan videót készíteni, ami ösztönözni fogja az embereket arra, hogy tegyenek azért, hogy elérhessék a céljaikat. Remélem, sikerült!” A dal vokálját ismételten Calidorának, a fiatal énekes-dalszerzőnek köszönhetjük, akivel az „In My Mind” kapcsán dolgozott Zoli először együtt. Calidora, azaz Oberritter Dóri mostanában elég hangos időszakon megy keresztül, hiszen ősszel szólódalával, az „Én már nem” című felvétellel, majd év végén egy Lotfi Begivel közösen készített Tankcsapda feldolgozással („Azt mondom állj”), néhány napja pedig A Dal 2017 színpadán élete első tévés szereplésével borzolta a kedélyeket. A két előadó kollaborációja ismét egy kifejezetten fülbemászó track, melyben ott van a Vekonyz „védjegyének” számító tropical hangzás és Calidora különleges hangszíne és szövegvilága egyaránt. [2017.01.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje dirty/hard rock zenekar [2017.01.11.]

