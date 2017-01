Novai Gábor is gyászol: "Több mint tíz éven át zenéltünk együtt" Novai Gábor így nyilatkozott a zenészről. Elhunyt Kékes Zoltán, a Hungária együttes egykori gitárosa, a Dolly Roll vezetője és menedzsere. A zenészt 67 évesen érte a halál pénteken. "Több mint tíz éven át zenéltünk együtt, rengeteg közös emlék kötött össze minket. Bár az elmúlt években ritkán találkoztunk, leginkább akkor, amikor a Dolly Rollnak és a Nova Kultúr Zenekarnak közös fellépése volt. Nagyon közel állt hozzám, mintha egy családtagot veszítettem volna el" - mondta a hírt megerősítő Novai Gábor az MTI-nek. A Nova Kultúr Zenekar basszusgitárosa 1979-től 1991-ig két rendkívül sikeres zenekarban játszott együtt Kékes Zoltánnal: előbb a Hungáriában, aztán a Dolly Rollban, és 1995-ben mindketten részesei voltak a Hungária alkalmi felélesztésének.



Kitért arra, hogy számos dalban dolgoztak együtt Kékes Zolival, elképesztően sok közös fellépésük és lemezfelvételük volt. "Először 1968-ban találkoztunk, egyidősek voltunk, akkor ő még a Geminiben játszott, és írtam egy dalt annak a zenekarnak. Később sokszor előfordult, hogy zenei ötleteit végül én öntöttem végleges formába, ezek közé tartozott az Eszelős szerelem a Hungáriában". Kékes Zoltán 1949-ben született Budapesten, nyolcévesen kezdett zongorázni. Felsőfokú tanulmányait 1968 és 1973 között a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán végezte, ahol üzemmérnöki diplomát szerzett. Első zenekara a Sinus együttes volt, amelyet az iskolatársaival alapított. 1962-től 1964-ig a Zenit együttesben, 1964-1965 között a Teenagerben játszott, majd 1965-től három éven át újra a Zenit tagja volt. 1968 és 1972 között a Gemini gitárosaként zenélt, 1972-ben rövid időt töltött a Ferm együttesben. 1973-tól tíz éven át a Hungáriában játszott, az 1995-ös alkalmi visszatéréssel együtt hat stúdióalbumon szerepelt a zenekarral (Beatles láz, Rock and Roll Party, Hotel Menthol, Aréna, Finálé?, Ébredj fel Rockandrollia). 1983-tól napjainkig gitárosa, vezetője, egyben menedzsere volt a Dolly Rollnak, amellyel több mint harminc lemezt készített. Olyan népszerű dalok zenéjének társszerzője volt, mint a Vakációóó, az Arrivederci Amore, a Modern románc, az Eldoradoll vagy a Játék az élet. 1989-ben EMeRTon-díjat, 1996-ban Huszka Jenő-díjat, 1996-ban ORI Nívódíjat kapott.



- MTI - [2017.01.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje dirty/hard rock zenekar [2017.01.11.]

Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2017.01.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu