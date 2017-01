Nagy bejelentés A Dal 2017 kapcsán - ilyen még nem volt Magyarországon A Dal 2017 újítás - Hm, ez nagyon izgalmas lesz. Magyarországon elsőként: PlayStation VR szemüveggel is nézhetőek A Dal 2017 műsorszámai! Ha már könnyűzenei show, akkor legyen igazán ütős! Soha nem volt még példa arra, hogy VR-szemüveggel, 360 fokban is megtekinthetőek legyenek Magyarországon egy televíziós produkció felvételei. A Dal 2017 egyébként is rendkívül látványos stúdiójában már az első adástól speciális kamerák is rögzítenek mindent. A továbbjutók produkcióit így különleges videókban, igazi VR élményként, a színpadon állva vagy a nézőtéren ülve is megnézheti bárki. És hogy mi az a VR? Virtual reality, azaz virtuális valóság! A világot jelenleg izgalomban tartó technikai újdonság segítségével a nézőknek lélegzetelállító élményben lehet részük: szétnézhetnek a stúdióban, odaállhatnak kedvenc előadóik mellé, de akár a televíziós stáb munkáját is megfigyelhetik sokkal közelebbről, mint korábban bármikor.



A virtuális valóság segítségével részesei lesznek e nagyszabású produkciónak. A Dal 2017 mind a három teljes válogatóshowt rögzíti 360 fokos kamerákkal. A 18 elődöntős látványos produkcióit bárki újra átélheti majd Dal és a Playstation VR közös közönségtalálkozóin. A szemüvegek segítségével egyenesen a stúdióban érezhetik magukat a nézők. Bepillantást nyerhetnek az események sűrűjébe, majd a virtuális kaland után akár személyesen is találkozhatnak kedvenc előadójukkal. Az első ilyen találkozó január 28-án szombaton lesz 10:00-tól Budapesten az Arena Plázában. A 360 fokos videók elérhetőek lesznek A Dal hivatalos Facebook- és Youtube-oldalán is HD és 4K felbontásban, így otthon a számítógépek előtt ülve vagy a műsort okostelefonról követve is „nézelődhet" bárki a Dal 2017 stúdiójában. [2017.01.20.]