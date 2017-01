A gyászhírt Dolly megerősítette - "Nyugodj Békében Zoli, sohasem felejtünk..." Drámai és sokkoló hír rázta meg a magyar könnyűzenei világot a mai napon. Elhunyt Kékes Zoltán, akit többnyire Szisziként ismertek a rajongók. A hírt Dolly hivatalos oldalán erősítette meg. "Sziasztok! A mai reggel szörnyen indult számomra...

Mint már többen is tudjátok kollégám, zenésztársam, barátom örökre eltávozott...

Egyenlőre elnézést kérek mindenkitől, de ezt a hírt fel kell még dolgoznom, és nem szeretnék erről semmit mondani, pótolhatatlan veszteség mindenkinek: a családnak, a zenésztársadalomnak és nektek is, rajongóknak, megértéseteket köszönöm...

Nyugodj Békében Zoli, sohasem felejtünk...

Dolly" A barátai így búcsúznak Sziszitől Kékes Zoltán énekes, gitáros, előadóművész 1973-1983 között a Hungária (együttes) tagja volt. 1983 óta gitárosa, vezetője és egyben menedzsere is volt a Dolly Rollnak. [2017.01.20.]