A világsztárnál tanult a magyar előadó klipjének rendezője Draviczki Thomas rendezővel beszélgettünk, a legújabb VMX videoklip kapcsán. Mikor döntötted el, hogy Te majd filmekkel szeretnél foglalkozni?

Ez egy nagyon jó kérdés. Egyszerűen kialakult a dolog. Általános iskolában szerintem még az alsó osztályban, pontosan már nem tudom. Akkor kezdtem el komolyabb filmeket nézni és magával ragadott a tudat hogy a filmek olyan világokba juttatnak el és olyan karaktereket mutatnak nekünk akik egyébként nem léteznek. Később olyan 8.-os koromtól már komolyodtak az elképzeléseim. Akkortól kezdett el erősödni a vágy, hogy az alkotás mellett irányíthassam mindenki kedvenceit: a színészeket. Ha jól tudom külföldön tanultál rendezést, milyen állomásai voltak ennek, hol és kiktől kaptad meg a szükséges tudást?

Igen, érettségi után New Yorkba mentem egy rendezői továbbképzésre Robert De Niro magániskolájába. Az alapokat ott sajátítottam el. Ezt követően mentem Londonba, ahol már mesterszintre emeltem filmipari tanulmányaimat. A tanárok ezekben az iskolákban folyamatosan változnak. Hiszen egyrészt, előny, ha többféle szakmabeli embert hallgatunk meg másrészt ők is ebből élnek. Így a tanítás másodlagos számukra. Ha bejön egy nagyobb projekt továbbállnak és filmeznek.



A rendező mentorom Richard Kwietniowski volt, aki többek között Philip Seymour Hoffmannal is dolgozott együtt az ‘Owning Mahowny’-ban. A cinematography-t Robin Vidgeon tól tanultam, aki az Indiana Jones filmeken még kamera asszisztensként volt jelen, aztán saját maga is Cinematographer lett. A vágás óráinkat Eddie Hamilton és Peter Hollywood tartotta. ‘Kick ass’, ‘Resident Evil Apocalypse’ avagy a ‘Superman III’ például az ő neveikhez fűződik. És sok más tapasztalt tanár adott órákat még nekünk Hangtechnika terén vagy épp forgatókönyvírásban. Jeffry Cayne a James Bond filmek nagy reformer forgatókönyv írója például. Hogy jött a dolog hogy Te rendezd meg a 8. VMX klipet?

Síró Flórián egy közös ismerősünk Viktorral. Ugyebár ő egy zeneszerző, és VMX-nek is ő írja a legújabb számait. Nos, az én egyik projektemen is dolgozott és ezeknek a megbeszélésén találkoztam Viktorral aki mesélt a saját tevékenységéről. Meghallgattam a számait és megnéztem az eddigi videoklipjeit. Felajánlottam, hogy ha szeretne egy szinttel feljebb lépni a videoklipek minősége tekintetében, akkor szívesen segítek neki. A segítségből az lett, hogy végülis én rendeztem magát a klipet. Mesélsz nekünk erről a klipről? Miben lesz más mint az eddigi VMX videoklipek?

Másnak más lesz, mert már eleve a zenei stílus is változott. Amiben még más lesz az az, hogy kap egy történetet a klip. Manapság a videoklipek nem feltétlenül szólnak arról, mint amiről a szám szól. Az énekesek énekelnek a történet pedig egyszerű. Ennek lehet hogy az az oka hogy az emberek nem nézik a klipet csak hallgatják és a videók csak úgy mennek alatta miközben ők mással foglalkoznak. Nem tudom mi volt hamarabb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy mi alakult ki hamarabb. Az hogy nem nézik az emberek a klipet és ezért azok egyszerűsödtek, vagy az hogy a klipek egyszerűsödtek és ezért nem nézik. Próbáltam adni az egésznek egy történetet, hogy a zene hallgatása mellé kelljen az is hogy lássuk miről is szól az érzés ami a dalban van. Meglátjuk, hogy ez mennyire fogja pozitív irányba változtatni a dolgokat. Van neked egy másik nagyszabású projekted is, amit már meg is nézhetnek az emberek, vagy nem jól tudom? Zárásként mesélsz nekünk erről is?

Londonban nyertem egy pályázatot egy bizonyos költségvetésre. Ezt a költségvetést természetesen filmforgatásra költhettem el. Ez lényegében egy rövidfilm. A film ereje a színészekben rejlik mivel a helyszínhez és a kellékekhez nem sokat kellett költenünk így minőségi színészeket válogattunk bele. Henry Douthwaite aki feltűnik a ‘Legendás Állatok és Megfigyelésükben’ és Matteo Rufino aki a legújabb ‘Mission Impossible’ filmben tűnik fel. hivatalosan ki van adva a film, de épp fesztivál procedúra alatt áll. Amíg ezek a fesztiválok zajlanak, addig sajnos máshogy nem nagyon lehet még megtekinteni ezt a filmet, de remélem mindenki tudni fog róla ha már publikus lesz. [2017.01.19.] Megosztom: