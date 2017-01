Újra világraszóló sikert ért el a Sziget!

Nemrég osztották ki a 2016-os évadot értékelő, a nemzetközi fesztiválszakma legnívósabb díjának számító European Festival Awardot. A Sziget Szervezőiroda ismét több kategóriában, a legjobbak közt várta a végeredményt. A szerda esti gálán, a hollandiai Gröningenben ismét hatalmas magyar siker született: a Sziget lett a “Fellépők Kedvenc Fesztiválja”. Ezzel – a korábbi elismerésekkel együtt – a Sziget már minden kategóriát megnyert, amit csak lehetett.

“Korábban a fesztiválszakma és a közönség, most pedig a nemzetközi fellépők is ránk voksoltak. Büszke vagyok, hogy a Sziget immár – egyedülálló módon - minden olyan kategóriában, amiben jelölhető, megnyerte a fődíjat”- mondta Gerendai Károly, a díj átvétele után. “Ez persze nagy felelősség is, hisz’ ezt a teljeskörű bizalmat meg is kell tartani. Szerencsére a jelek azt mutatják, hogy a közönség bizalma töretlen, az viszont nagyon fontos visszajelzés, hogy a nemzetközi sztárok is szeretik a fesztiválunkat. Talán azért is, mert a Sziget sokszínű, és sokszínű a közönsége is, akik nem csak egy-egy koncert, hanem a változatos élmények miatt érkeznek hozzánk, így a zenekarok nem csupán saját közönségükkel, hanem egy sokkal tágabb zenarajogó körrel találkozhatnak nálunk” – tette hozzá a főszervező. A Sziget olyan fesztiválok közt győzedelmeskedett ebben a kategóriában, mint a Rock Werchter, a Pukkelpop vagy a Primavera Sound.

Az European Festival Awards véghajrájában a Sziget Szervezőiroda több kategóriában is az élmezőnyben várta a végeredményt. A Sziget Fesztivál két csoportban is, a “Legjobb Nagyfesztivál” illetve a “Fellépők Kedvenc Fesztiválja” kategóriába került az előkelő mezőny legjobbjai közé, a B.my.Lake a “Legjobb Kisfesztivál” kategóriába várta a végeredményt az első tíz között, míg a Sziget nyáron elhunyt munkatársa, Dan Panaitescu, amellett hogy korábban neki ítélték az “European Festival Awards "Életmű Díját”, két további kategóriában is a nomináltak közé került.

Az European Festival Awards záróakkordjaként adták át az idei év “Életmű Díját”, amit – az mint korábban ismeretes - a Sziget idén nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt munkatársa, Dan Panaitescu kapott. “Büszkeség és fájdalmas szomorúság egyben átvenni Dan nevében ezt a díjat. Nagy öröm azonban látni, hogy a nemzetközi szakma mennyire szerette és elismerte Dant és munkáját. Ilyenkor érzi az ember, mekkora veszteség az Ő halála, amikor a szakma színe-java állva, könnybelábadt szemekkel emlékezik meg Róla” – mondta Gerendai Károly, aki a Panaitescu özvegyével közösen vette át az Életmű Díjat.

Mint ismeretes, az elmúlt években a Sziget már két alkalommal nyerte el a “Legjobb Nagyfesztiválnak” járó trófeát és egy alkalommal pedig a “Best Line Up” kategóriában bizonyult a legjobbnak. Kategóriájában győzedelmeskedett már a Sziget Szervezőiroda több fesztiválja: a Telekom VOLT Fesztivál, a Balaton Sound is és a B.My.Lake pedig indulásának évében elhozta a “Legjobb Új Fesztiválnak” járó díjat.

– SzigetSajtó –

[2017.01.18.]