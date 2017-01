Kapcsolatok • Omega 21 ikonikus Omega sláger egy musicalben Gyöngyhajú Lány, Trombitás Frédi, Petróleumlámpa, Ha én szél lehetnék… Csak néhány sláger azok közül, melyek felcsendülnek az ExperiDance Production 21 Omega slágert feldolgozó, „Gyöngyhajú lány balladája” című táncos produkcióban. Az alkotók az ExperiDance székházban tartott sajtórendezvényen beszéltek a produkció kulisszatitkairól, mely egy izgalmas szerelmi történetet mesél el. Fésűs Nelly és Szomor György jóvoltából ízelítőt is kaphattunk a musicalből. A Gyöngyhajú lány balladája: egy történet, amit mindenki átélt, aki volt fiatal és szerelmes! Az első, vad szerelem története az idén 55 éves Omega együttes 21 ikonikus slágert feldolgozó táncos musicalje. „Célunk, hogy olyan minőségi produkciókat állítsunk a színpadra, melyek hosszú távon is megállják a helyüket, elnyerik a közönség érdeklődését. Ilyen darab a „Gyöngyhajú lány balladája” is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy közel 60 előadáson vagyunk túl, és a musical tavaly elnyerte az V. Magyar Teátrum Nyári Fesztivál legjobb zenés előadásnak járó díját” – nyitotta meg az eseményt Vona Tibor, az ExperiDance alapító-ügyvezető igazgatója. Nemzedékek által ismert dalok szerepelnek a darabban, mindenkinek kötődik hozzájuk emléke. „Az Omega képes volt arra, hogy zenéjükkel megérintse a hazai és nemzetközi közönséget egyaránt, a mi feladatunk az volt, hogy a már meglévőhöz hozzáadjunk valami újat” – mondta el Román Sándor, az ExperiDance alapítója, művészeti vezetője. Az Experience Production mellett a hazai zenei élet legendás, 55 éve színpadon álló zenekara is elkötelezett a magyar értékek és azok népszerűsítése iránt. Ennek keretében vállalták el a világhírű hungarikum, csabai kolbász nagyköveti szerepét és ezért hoztak létre közös produkciót a méltán nemzetközi sikereket elért ExperiDance táncszínházzal. „Végtelenül nagy megtiszteltetés, hogy musical született az Omega slágereiből. Ez nem csupán egy téma és dalok, annál sokkal több: az ExperiDance egy mesét írt köré” – tette hozzá Benkő László, Kossuth-díjas magyar zenész, az Omega együttes tagja. A Kossuth-díjas Omega együttes és a világhírű, Magyar Termék Nagydíjas ExperiDance Production több év gondos tervezés és lázas alkotómunka után Szomor György, Fésűs Nelly, Koós Réka, Gergely Róbert, Lux Ádám, R. Kárpáti Péter, valamint Simon Panna Boglárka és Békefi Viktória főszereplésével állította színpadra darabját, melyet Pozsgai Zsolt író és rendező jegyez. A szerző kimondottan az Omega együttes számára alkotta a darabot. „Nagyon köszönöm az ExperiDance Production-nek, hogy beengedett ebbe a világba és hozzátettem drámaíróként a táncos produkcióhoz” – egészítette ki Pozsgai Zsolt, a musical rendezője. Az élményt a színpadon 24 ExperiDance táncművész, a mikrofonoknál 5 kiváló musicalszínész, valamint 21 szenzációs Omega-sláger teszi teljessé! A darab békéscsabai premierje 2017. január 27-én, 19 órakor lesz a Városi Sportcsarnokban. [2017.01.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje dirty/hard rock zenekar [2017.01.11.]

Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2017.01.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu