Krisz Rudi: "Egy előadónak nem ez az álma" Krisz Rudi szerelmével közösen készített dalt Krisz Rudi a FEM3 Caféban elmondta, már két dalának is párja írta a szövegét. Az énekes szerint a dalszöveg elsőre evidensnek tűnhet, de vannak benne rejtett tartalmak is. Krisz Rudi azt is elárulta, nagyon jó érzés volt számára tavaly újra színpadon állni a sok évi hajón éneklés után. [2017.01.16.]