Az öt legjobb magyar lemez 2016-ban - szubjektív vélemény alapján A mögöttünk hagyott év is számos remek zenei termékek hozott a magyar piacra. Választani mindig nagyon nehéz, ezért is örülünk, hogy Huszár Béla a segítségünkre sietett és összeállította az ő listáját. Érdemes szemezgetni! Belau - The Odyssey Tavaly jelent meg a Belau első dala, az Island of Promise, amit egyből egy remek klippel publikáltak. Azóta nem akármilyen sikereket ért el a friss zenei projekt. Már tavaly is több fórumon is kerültek be a legjobb dalok, klipek közé. The Odyssey című lemezükkel feltették az "i"-re a pontot. Nem csak a hazai fesztiválok figyeltek fel rájuk, de már külföldön is bontogatják szárnyaikat. Blahalouisiana - Blahalouisiana A magyar pop-rock szcéna egyik legüdébb színfoltja a 2012-ben alakult, beat-rock műfajban utazó, öttagú Blahalouisiana. Bemutatkozó anyaguk - a 2013-ban megjelent 'Tales Of Blahalouisiana' - után a zenekar egy újabb kislemezzel jelentkezett 'Moving On' címmel. A formáció, koncertjeinek köszönhetően bejárta az országot, a Petőfi Rádió is előszeretettel játssza dalait. Első nagylemezükre 4 évet kellett várni, de megérte. Fran Palermo - Razzle Dazzle A 2011-ben alakult Fran Palermo balkáni és spanyol hatásokkal játszó indie rockját eleinte utcai koncerteken próbálgatta. Aztán szép lassan a budapesti klubélet egyik üde színfoltja lett, noha korai minialbumai egy-két tényleg eltalált dalt leszámítva nem voltak túl emlékezetesek. Több lemezük utána adták ki a Razzle Dazzlet, ami számos stílust vegyít. Middlemist Red - Ripple Soul A Middlemist Red 2012 végén alakult, zenéjük a heroikus hatvanas évek pszichedelikus őserejéből és a beatből táplálkozik. 2014 februárjában bekerültek az Index alternatív dalversenyének döntőjébe és elsöprő szavazatszámmal meg is nyerték azt Single Switcheroo című dalukkal. 2014 májusában a Deezer Young Guns című programját is megnyerték, azóta felléptek az összes komoly hazai fesztiválon, és több külföldi koncerten vannak túl. Mary Popkids - All you can keep A Mary Popkids 2010-ben alakult formáció, saját bevallása szerint jövő zenét játszik. A zenekar nevéhez számos minőségi klip fűződik, 2014-ben ők nyerték meg a Nagyszínpad nevű tehetségmutatót. Ugyanebben az évben jelent meg az első nagylemezük, azóta megfordultak az összes komolyabb fesztiválon. – Huszár Béla – [2017.01.16.]