Fiatal magyar szerző nagy sikere: filmkincshez írt zenét Közel egy évszázados szovjet filmtekercseket digitalizáltak ahhoz az előadáshoz, amely a január 6–15. között zajló Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál keretein belül látható a Müpában. Január 12-én az ausztriai Ensemble Phace rendhagyó filmkoncerten mutatta be Varga Judit darabját, amely a bécsi Konzerthaus felkérése alapján született. A legendás szovjet némafilmhez komponált hetvenperces zeneművet a szerzője „szórakoztató komolyzenének” szánja. A bécsi Konzerthaus Nagytermében évente többször rendeznek filmkoncertet, melyen muzeális értékű tekercseket vetítenek le újonnan komponált zenei kísérettel. A szervezők igyekeznek a legkülönbözőbb összeállítású és játékstílusú együtteseket, valamint zeneszerzőket felkérni az új darabok bemutatására. Varga Judit zeneszerző generációjának figyelemre méltó képviselője, jelenleg a bécsi és a budapesti zeneakadémia tanára, akit gyermekkora óta tartó vonzalom fűz a mozgókép világához. Életművében számos díjnyertes filmzene és autonóm zeneszerzői alkotás megtalálható, talán ezért is kérte fel tavaly a Konzerthaus, hogy az orosz filmművészeti iskolát megteremtő rendező, Lev Kulesov 1924-ben bemutatott némafilmjéhez, a Mr. West rendkívüli kalandjai a bolsevikok földjén című szatírához komponáljon hetvenperces, önálló zeneművet. Az ausztriai Ensemble Phace számára írt mű a partitúrában szereplő alcíme szerint „szórakoztató komolyzene”. Az előadáson az Osztrák Filmmúzeum gyűjteményében található 35 mm-es filmkópia digitális változatát mutatják be. A művész így emlékezik vissza a munkára: „Először meglepett, kicsit talán meg is rettentett, hogy nem alkalmazott filmzenét, hanem kifejezetten a saját stílusomra jellemző kompozíciót kértek tőlem. Főszereplője tipikus burleszk-figura, csetlő-botló, kissé hibbant jenki, ő Mr. West. A társa Jeddy, a cowboy. A történet Moszkvában játszódik, a szereplők mindenféle kalandokba keverednek, zűrös kapcsolatba kerülnek a moszkvai alvilággal, de végül a bolsevikok kihúzzák őket a slamasztikából. Egyfelől tipikus, hajmeresztő helyzeteken alapuló, a színészt gyakran akrobatikus feladatok elé állító slapstick movie, melynek Buster Keaton, Charlie Chaplin vagy Harold Lloyd voltak a legnagyobb alakjai. Retrospektív nézőpontból viszont mindez – legalábbis számomra – inkább szomorú.” A Müpa ezzel az előadással első ízben csatlakozott az idén január 6-15. között, több helyszínen zajló Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválhoz, melynek kurátorai Horváth Balázs és Gryllus Samu zeneszerzők. – zene.hu –

