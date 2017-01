A Dal 2017 - öt produkció már bekerült a középdöntőbe

Szombaton indult A Dal 2017. A közmédia hatrészes élő showműsorában a Duna TV-n harminc dal és előadó lesz látható és hallható, közülük az első adásban tíz lépett színpadra.

A műsor zajlik, tíz produkció már szerepelt, és már van öt továbbjutó.

Öt produkció már továbbjutott

A biztos továbbjutók az első 10 produkció után a Leander Kills, Singh Viki, a Spoon 21, Henderson Dávid és Roma Soul!



Hatodik továbbjutó a nézői szavazatok alapján dől el.

A Dal 2017 első válogatóján lépett színpadra Benji, Karcok című dalának zeneszerzője Szepesi Zsolt, Le Quang Huy és Máté Gyárfás, a szövegíró Budai Gábor és Máté Gyárfás.



Most szombaton mutatta be Glory című dalát Calidora (Oberritter Dóra, Szepesi Zsolt; Oberritter Dóra, Baross Attila), Csondor Kata dalának címe Create (Csondor Kata, Balogh Roland; Mihola Péter), elhangzik továbbá Henderson Dávid - White Shadows (Henderson Dávid, Tóth Dávid, Ferencz Péter Peet; Henderson Dávid), a Leander Kills - Élet (Köteles Leander), a Rocktenors - Ősz (Mező Márió, Táborosi Márk; Mező Zoltán), a Roma Soul - Nyitva a ház (Farkas István; Pajor Tamás), Singh Viki - Rain (Harmath Szabolcs; Iványi Angelika), a Spoon21 - Deák (Földesi Péter, Grósz Márton, Nagy Miklós Adrián, Teremy Kristóf) és a The Wings - Mint a hurrikán (Szabolits Balázs) című dala.

[2017.01.14.]