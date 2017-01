VMX: "Megalkottam életem eddigi legjobb dalát" VMX már nyolcadikat készíti, erről krédeztük a fiatal tehetséget. Erősen kezdted az idei évet, 2017 hajnalán egy videóval, minek köszönhető ez a pörgés?

- A 2016-os év a tervezésről, megbeszélésekről, és háttérfolyamatokból állt. Nagyobb súlya volt ezeknek, mint annak amit a nagyérdemű is látott. 2017-ben pedig mindezek a tervek tetteké növik ki magukat terveink szerint. Ha jól láttuk érkezik is az első "tett", a 8. VMX videoklip. Mit kell erről tudni? Miért nézze meg bárki is?

- Hatalmas élmény volt. Mindenképp nézze meg mindenki. Nagyot fejlődött és bővült a személyes csapatom, ezzel együtt persze a minőség is javult. Szerencsére nekem is sikerült szintet lépnem, ezáltal megalkotva a legjobb dalom. Azt mondod bővült a személyes csapatod, mit jelent ez pontosan?

- Eddig ugye, Hőna Dáviddal szorosan közreműködve forgattam a klipjeim, ő mellé csatlakozott Draviczki Thomas barátom, aki megrendezte az egészet. Plusz kiegészültünk, egy nagyon tehetséges zeneszerzővel, aki mellékállásban filmzeneszerző is. Utóbbi Síró Flórián barátom, de az Ő neve még majd úgyis felbukkan itt ;-) A pörgésen kívül mik a terveid még 2017-re?

-Érkezik számos klip és dal, ezek már 70%-ig készen vannak. Elárasztom az internetet. Próbálom egész évben fenttartani ezt a lendületet. Mellesleg érkezik a második nagylemezem, de erről még most nem beszélhetünk.