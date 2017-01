Indul A Dal - Kulissza műsor Szombaton 19.30-kor indul Magyarország dalválasztó showja, A Dal. A Dal - Kulissza című műsor, amelyben a fenti A Dal Akusztik szavazás indul, ugyancsak szombaton kezdődik a Dunán. Közvetlenül a dalválasztó show után Sipos Dávid Günther a Petőfi Rádió műsorvezetője beszélget a versenyzőkkel, zsűritagokkal, korábbi nyertesekkel. Amíg Günther az előadókkal értékel, Pflum Orsolya riporter a kulisszák mögött kutatja mindazt, ami figyelemre érdemes. "A versenyzőket és produkciójukat csak három percben láthatjuk a képernyőn, ennyi idő áll rendelkezésre a szavazáshoz is, és a szimpátia kialakítására, a nézők meggyőzésére. Másodpercek alatt érezni a teret, állapotba kerülni és előadni. Ez A Dal szépsége. A zsűri értékelése után vegyes érzelmek maradhatnak a fellépőkben, és A Dal Kulissza ezeknek az érzelmeknek kíván csatornája lenni. Fontosnak érzem, hogy ne maradjon tüske, vagy épp kimondatlan öröm senkiben sem. Ezért leszek én ott. Mindent, ami esetleg a néző fejében is megfordulhat, megkérdezek, ha kell akár a sikamlósabb részleteket is, a műsorban nem a lélekgyógyászat lesz a cél. Az előadókon túl a zsűri is mikrofon végre kerül, sőt készülünk olyan meglepetés művészekkel is, akiknek életében valamilyen módon meghatározó szerepet játszott A Dal produkció" - foglalta össze a műsor célját és tartalmát Sipos Dávid Günther, a Petőfi Rádió és A Dal - Kulissza műsorvezetője. A műsorban nyereményjáték is várja a nézőket. A játék kérdésére helyesen válaszolók értékes nyereményekre számíthatnak, többek között egy Ferrari tesztvezetést is nyerhetnek a szerencsések. [2017.01.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje dirty/hard rock zenekar [2017.01.11.]

