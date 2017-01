Tizenhárom év után új albumot ad ki Szakácsi Greg és a C.A.F.B. Klasszikus felállásban tér vissza a ’90-es évek kultikus punk zenekara. Szakácsi Greg és a C.A.F.B. tizenhárom évvel ezelőtt készített utoljára közösen lemezt, hamarosan viszont egy EP-vel és egy stúdióalbummal is előrukkolnak. A korongok amerikai kiadásban jelennek meg, rajtuk a vadonatúj C.A.F.B. dalok mellett a Bikini és Nagy Feró egyik slágerének punk feldolgozásával. Az újraegyesült zenekar március 11-én a Dürer kertben ad koncertet. A C.A.F.B. együttest a ’90-es évek elején az akkor még Magyarországon élő Szakácsi Gábor alapította. A banda a legendás Zanza albumuk után lett igazán sikeres. A balhés gyerekként számon tartott zenész ’99-ben költözött Seattle-be, ahol 5 évvel később elindította a Sledgeback-et. Új zenekarával Szakácsi olyan együttesekhez csatlakozott, mint a The Offspring, Flogging Molly, Casualties, MxPx, tömegek előtt játszott a 2005-ös Vans Warped Tour-on, 2015-ben pedig a Tankcsapda USA turnéjának állomásain is fellépett. Greg utoljára 2004-ben készített albumot a C.A.F.B.-vel, ezt követően évekig szinte csak az amerikai zenekarára koncentrált. Idén azonban ismét összeáll a kultikus punk banda és januárban egy középlemezzel, nyár elején pedig egy stúdióalbummal is előrukkolnak. „Nagyon régen adtunk ki együtt albumot. Az elmúlt két évben volt két C.A.F.B. koncert Budapesten, ahol a zenekar az 1997-es klasszikus felállásban játszott. Mivel ezek meglepően jól sikerültek, elgondolkodtunk, hogy talán ideje lenne ismét egy új lemezt készíteni” – mondja Szakácsi hozzátéve, hogy a Sledgeback tavalyi 36206 című kétnyelvű albuma szintén növelte az érdeklődést a C.A.F.B. iránt. A korongok amerikai kiadásban látnak napvilágot, rajtuk a vadonatúj C.A.F.B. dalok mellett kuriózumként a Bikini együttes ’Megüssem vagy ne üssem’ című slágerének feldolgozásával. A szerzemény az idén 35 éves zenekar egyik legismertebb nótája, melyet D. Nagy Lajos, Németh Alajos, Hirleman Bertalan, Vedres József és Gallai Péter mellett szövegíróként a Beatrice frontembere, Nagy Feró jegyez. A Bikini feldolgozás limitált ideig elérhető a Youtube-on „Világéletemben közel álltak hozzám a Bikini dalai. Számtalan amerikai barátommal és zenésztársammal hallgattuk már közösen főleg a régebbi albumaikat. Ha a nóták szövegét nem is értették, maga a zene mindig nagyon tetszett nekik” – mondja Szakácsi. – „A zenekar munkássága nagyon időtálló, amire a Megüssem vagy ne üssem című dal tökéletes példa. Van benne punkos húzás, a dalszöveg keserűen vicces hangvétele pedig nekem különösen tetszik.” Miután Szakácsi Seattle-ben, a zenekar tagjai pedig Magyarországon élnek, a két kiadvány dalai „távmunkában” készülnek. A zenészek már nagyon régóta ismerik egymást, ezért így is a megszokott tempóban halad a munkafolyamat. A januárban érkező EP megjelenése után Szakácsi Budapestre látogat és március 11-én a Dürer kertben színpadra áll a C.A.F.B.-vel. – Pogonyi Nóra – [2017.01.12.] Megosztom: