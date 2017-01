Sivatagban mutatja meg bájait az énekesnő Debütál Bebe Rexha I Got You című videoklipje és mit ne mondjuk, iszonyatosan szexis lett. Na meg persze a zenei élményről sem szabad elfelejtkezni, úgyhogy itt a dal, itt a klip, jó szórakozást mindenkinek! A kislemez októberben jelent meg, a No Broken Hearts című dal mellett ez a második sláger a brooklyni popénekesnő első szóló stúdióalbumáról, az All Your Fault-ról. A lemez várható megjelenése 2017. január. A rajongók a dalt először élőben a 2016-os rotterdami MTV EMA díjátadó gálán láthatták, hallhatták, ma este 23.00-kor pedig a dalhoz készült, szexi videoklipet tekinthetik meg a VIVA-n. Bebe Rexha tavaly tűnt fel a zeneiparban, amikor az MTV Push felfedezettjeként megalapozta karrierjét, azóta olyan előadókkal dolgozott együtt, mint David Guetta, Afrojack, G-Eazy, illetve Nicki Minaj, akivel közös klipjüket, a No Broken Hearts-ot több mint 125 millióan nézték meg a YouTube-on. Rexha Martin Garrix-szel készített kollaborációja, az In The Name of Love szintén nagy sikert aratott, a lyrics videót és a klipet összesen több mint 350 millióan látták a videó megosztó oldalon. Legújabb kislemezéhez, az I Got You-hoz készített videoklip, amely nem hagy sokat a fantáziára, ma este, 23.00-kor látható először a VIVA-n. „Az ember tele van sebekkel, sérelmekkel, amikor frissen lép ki egy kapcsolatból, ezért, mikor újra találkozik valakivel, aki szimpatikus, nehéz megint megnyílni. A dal erről a találkozásról szól és azt az üzenetet közvetíti, amit én is szívesen hallanék egy ilyen szituációban: én megértelek, én is ugyanezen mentem keresztül, és tudom, milyen érzés a másik oldalon lenni. Hidd el, én nem olyan vagyok, mint a többiek, és bármit megteszek, hogy működjön a dolog” - magyarázta az énekesnő. – RedLemon – [2017.01.13.] Megosztom: