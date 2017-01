Képzelt látomás - ismét egy új dal a népszerű lemezlovastól Jó hír, hogy megjelent Dj. Deka feat. Orosz Enikő és Phat Beat új dala, amely a Képzelt látomás nevet kapta. Naná, hogy klip is készült hozzá! Dj. Deka sok éves zenei tapasztalatai alapján most úgy döntött, változtat saját dalának zenei hangszerelésén, dallamvilágán, sőt, még a mondanivalója és gondolatvilága is egy teljesen új utat vesz. Olyat szeretett volna, amely szívhez szóló és megérintő, mégis modern. Összejött neki, ugyanis a Képzelt látomás egy remek kis dal lett, pörgős, fülbemászó és szövegében is ad valamit. A dalhoz készült videoklipben az RTL KLUB-ból ismert néhány celeb is szerepet kapott. Többek között A Farm című valóságshow nyertese Kiss Gábor, a Való Világ 8-ból ismert VV Viki.



Ráadásul feltűnik Magyarország utcai harcosainak császára, Kunkli Tivadar is.



A helyszínek változatosak, diszkó, fitneszterem is látható, a cselekmény pörgős, a képek látványosak, úgyhogy nem is nagyon maradt más hátra, mint hogy megnézzük és meghallgassuk a legújabb nótát! – zene.hu – [2017.01.13.]