Ismét David Bowie-emlékkoncert az A38 hajón

Egy évvel halála után ismét koncerttel emlékeznek magyar zenészek David Bowie-ra az újbudai A38 hajón, március 1-jén.

Egy évvel halála után ismét koncerttel emlékeznek magyar zenészek David Bowie-ra az újbudai A38 hajón, március 1-jén.

A tavaly január 10-én elhunyt brit énekes-dalszerző emléke előtt tisztelegve először 2016. február 24-én rendeztek estet az A38-on. A Where Are We Now? című koncerten Bowie klasszikus és méltatlanul elfeledett dalai közül is számos elhangzik - olvasható a szórakozóhely honlapján.



Az idei fellépők közül többen tavaly is ott voltak, például Fehér Zoltán, Mike Kentish, Kirschner Péter, Márton András, Németh Róbert, Poniklo Imre, Szekeres András, Szepesi Mátyás, Vitáris Iván és Mike Zwecker. Március 1-jén ott lesz még mások mellett Gátos Ivan, Lázár Ágoston, Faragó Tamás, Seltsam János, Jonathan C Nelson, Bakó Balázs, Bátor Bence, Don Johnson, Iliás Adám és Oleg Zubkov is.



David Bowie, aki több mint negyven évet átívelő karrierje során a glam rock, az art rock, a soul, a hard rock, a dance pop, a punk és az elektronikus zene világában is komoly sikereket aratott, rákbetegségben hunyt el 69 éves korában.



Magyar zenészek és színészek egy másik csoportja tavaly Ashes to Ashes címmel tartott négy alkalommal Bowie-ra emlékező estet - augusztusban például a Sziget fesztiválon - Salamon András rendezésében. Erről a Bowie-tribute projektről egészestés zenés film készül.

[2017.01.13.]