Kapcsolatok • Alphaville Bejelentették! Magyarországon lép fel a legendás Alphaville Forever Young, Big in Japan, Afternoons in Utopia? Igen! Érkezik a banda, aminek neve hallatán azonnal dúdolni kezdesz, a banda, ami rockkal átitatott elektronikus szólamaival egy életre bevéste magát a zenetörténelembe. A Harley-Davidson Open Road Fest színpadán élőben szólalnak meg a szinti-pop himnuszok, jön az Alphaville! A nyolcvanas évek különleges hangzású bandája alapjaiban változtatta meg a zenekultúrát. A rekedtes hangzás, a pörgő dobszólamok és a kitartott gitár riffek évtizedes uralmát az Alphaville berobbanásával felváltotta valami egészen új, merész és alternatív: a rockkal fűszerezett szinti-pop stílus, ami a védjegyükké vált. A pop, jazz, avantgard elektronika és klasszikus rockzene elemeiből építkező, szintetizátor alapokon nyugvó dalokra, generációk csápolták át az éjszakát. A Big In Japan és a Forever Young slágereket megalkotó banda a mai napig tudja, mitől döglik a légy. Teltházas koncertek, fergeteges bulik jellemzik minden fellépésüket. Idestova húsz éve nincs megállás, turnét, turnéra halmoznak, aminek egyik megállója az Open Road Fest lesz. A banda néhány éve már járt Alsóörsön, Marian Gold így nyilatkozott a fesztiválról anno egy interjúban: „remek volt, különösen a lányok.” A srácok láblógatás helyett csak úgy ontják magukból a jobbnál-jobb albumokat. Tavaly a Strange Attractor első dallamai újabb mérföldkövet jelentettek a banda életében, és 2017-re szintén egy izgalmas lemezzel készülnek. Képzeld el, amint a legnagyobb klasszikusok töltik meg a füllesztő nyári éjszakát az Open Road Festen, ahol a nagyszínpad előtt Alphaville-mámorban táncolnak és énekelnek együtt önfeledten a nyolcvanas évek titánjai, és a stíluskedvelő rock ifjak. Bulizz egy hatalmasat 2017. június 9-én, amikor a történelem megelevenedik és színpadra lép. Osztozz együtt több ezer fesztiválozóval a könnyed, dögös, rocktól lüktető dallamokon, éld át az Alphaville-hatást. Találkozzunk a 18. Harley-Davidson Open Road Festen – ’Feel the Freedom’! Alsóörs – 2017. Június 7-11. [2017.01.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje dirty/hard rock zenekar [2017.01.11.]

Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2017.01.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu