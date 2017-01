Remeknek ígérkezik! Egy estére Itáliába visz a Müpa Az olasz zene rajongóinak kedvez január 21-én a Müpa. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadán két produkció is látható lesz: előbb az ifjú zenészpáros, Ilaria Graziano és Francesco Forni, majd az olasz világzene csillaga, Vinicio Capossela ad koncertet. Vinicio Caposselát a legtöbben "az olasz Tom Waitsként" emlegetik. Amellett, hogy az amerikai művészt tartja egyik legfőbb inspirációjának, számos dalát feldolgozta. Sőt, több albumán az a Marc Ribot működik közre, aki többek közt Waits gitárosaként vált ismertté - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



Capossela első albuma, az All'una e trentacinque circa 1990-ben jelent meg, ezért azonnal megkapta az egyik legrangosabb olasz zenei díjat, a Targa Tencót. Ezt utána még kétszer megismételte, legutóbb a 2000-ben megjelent Canzoni a Manovella koronggal, ami a másik legrangosabb olasz zenei elismerést, a PIM-et is kiérdemelte. Stílusában egyszerre fedezhető fel a dél-olasz hagyományokat felelevenítő tarantella, a tradicionális cigányzene és a tangó, míg mélyen személyes dalszövegei szinte Charles Bukowskit idézik. Capossela sokoldalúságát jól mutatja, hogy kilenc albuma mellett 2004-ben megjelent első regénye Non Si Muore Tutte le Mattine címmel, és színházi területen is kipróbálta magát.



A világzenei előadó előtt két honfitársa, Ilaria Graziano és Francesco Forni melegít be a Müpában. A duó az elmúlt néhány évben került az olasz zenei élet fókuszába, előtte Francesco elsősorban zeneszerzőként, Ilaria pedig énekesnőként működött közre több filmben, például Marianne Faithfull duettpartnereként a The Girl from Nagasaki című filmben is feltűnik.



2015-ben megjelent első közös lemezük, a folkos-bluesos-countrys From Bedlam To Lenane nagyszerűen példázza, hogy egy akusztikus gitár és egy elbűvölő énekhang milyen elképesztően sokszínű produkciót adhat ki. A páros, amely tavaly a Sziget fesztivál világzenei színpadán lépett fel, 2016-ban új anyaggal jelentkezett.

[2017.01.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2017.01.10.]

Énekes Nőt Keresünk zenekar [2017.01.09.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu