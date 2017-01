Kiderült! Ezzel indítja az évet a Fonó Budai Zeneház

Új sorozatával, a családi nappal indítja az idei évet szombaton a Fonó Budai Zeneház.

Az intézmény programja egy új sorozattal, a családi nappal bővül, valamint új, erdélyi ételeket kínáló büfével is várják szombattól vendégeket - mondta el Berecz István, az intézmény népzenei művészeti vezetője az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Kiemelte, hogy az új ételek között nemcsak a hagyományos erdélyi magyar ízeket, de a tájegységre jellemző más nemzetiségek ételeit is megkóstolhatják majd a Fonó látogatói.



Berecz István elmondta, hogy az újítások mellett megmaradnak az állandó programok is, amelyek közül kiemelkedik a Fonó szerda elnevezésű, húsz éve futó énekkurzus- és táncházsorozat, amelynek alkalmain különböző tájegységekkel és tematikával várják a közönséget. Emellett a közönség idén is számíthat a megszokott gálaműsorokra, a hagyományőrző táncos és énekes mesterek foglalkozásaira, amelyeket többek között zongoraklub, illetve dzsessz-, népzenei és világzenei koncertek egészítenek ki.



[2017.01.11.]