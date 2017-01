Világslágert dolgozott fel a Zorall, megvan a videó is! A dal persze már korábban elkészült, ám most már a videót is leforgatták a My Way-hez a fiúk. Ütős lett, ahogy azt a Zoralltól már megszoktuk! ​A Frank Sinatra előadásában elhíresült My Way című dal "zorallosított" változata a zenekar tavaly megjelent albumára, a Retrográdra került fel. Erre a dalra forgatta le legújabb klipjét a Zorall. A felvétel a zenekar december eleji felvidéki turnéján lett rögzítve, mozgalmas, érzelmes és zorallos! Szövegben hihetetlenül erős lett az Én Utam címre hallgató felvétel, amely így minden korosztály számára emészhető, gondolatokat indító és esetleg számadásra, újratervezésre, na meg persze folytatásra buzdítanak! Lássuk, halljuk, zorallkodjunk! – zene.hu – [2017.01.11.] Megosztom: