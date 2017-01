Sokan várják! Budapesten játszik Samu Kriszta Mazsi! Január 13-án a láthatjuk őt és csapatát, ugyanis a Why Notban debütál az igen színes repertoárral rendelkező formáció. Bár Mazsit gyerekként egyáltalán nem foglalkoztatta a zene, tiniként már annál nagyobb figyelmet szentelt a tehetségkutató versenyeknek.



Egyre többször képzelte el, hogy milyen lehet emberek előtt énekelni, ám sokáig csak a négy fal között próbálgatta hangját.



A lány több formációban, produkcióban megállta a helyét, idén többek között az Illés Lajos Emlékturnén bizonyít. Nemrégiben pedig megalapította zenekarát, akikkel Erdélyben és Horvátországban is játszhattak már. Január 13-án pedig végre Magyarországon is hallhatjuk, láthatjuk őket, ugyanis a Why Notban debütál a kiváló, szuperizgalmas, igen színes repertoárral rendelkező formáció. SKM Band tagjai:

Samu Kriszta Mazsi - ének

Berczi Benjamin - dob

Pink Edvárd - billentyűk

Takács Balázs -basszusgitár

Takács Dávid - gitár Figyelem! A belépés ugyan ingyenes, de az asztalfoglalás kötelező fogyasztáshoz kötött (1 fő/2000 Ft)! Italakció: Jagermeister 8 cl - 990 Ft Asztalt foglalni erősen ajánlott!

Tel.: +36 1 780 4545

E-mail: info@whynotcafe.hu

Why Not Café and Bar: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4 [2017.01.10.] Megosztom: