Februárban indul a Zenevonat - villáminterjú Solti Jánossal A rajongók a jól ismert slágereket az LGT ikonjaival Karácsony Jánossal és Solti Jánossal élvezhetik, de fellép a műsorban a fiatal generáció egyik legígéretesebb gitáros-énekese Heincz Gábor Biga, valamint az Abrakazabra zenekar is. Solti Jánossal készült villáminterjút olvashatnak. A vonat Budapesten a Kongresszusi Központban áll majd meg és a fergeteges koncerten a 70-es, 80-as évek egyik legkiemelkedőbb, legmeghatározóbb hazai együttesének legnagyobb slágerei csendülnek majd fel februát 12-én a Kongresszusi Központban. Az élményt még teljesebbé teszi, hogy az LGT-s legendákat az az Abrakazabra zenekar kíséri majd, akik hazánk legfoglalkoztatottab Session zenekara és egyedülálló módon, az ország legtöbb neves előadójával dolgoznak együtt, határainkon innen és tú – Legendás dalok, legendák a színpadon. Hogy élitek meg, hogy ilyen nagy és töretlen sikeretek van már évtizedek óta?

– Boldog és büszke vagyok. De tévedés ne legyen: a sikerért alaposan meg kell dolgozni! Kezdetben tenger gyakorlással, hogy az ember barátságba kerüljön a hangszerével. Később a gyakorlás marad, de hozzájön valami különleges: a ZENEKAR. Amikor a négy ember ereje nem négy ember ereje, hanem sokkal több lesz: összeadódik a tehetség. Egy másik minőség lesz. Ehhez kell rátalálni egymásra és ez ritka, szerencsés találkozás volt. – Mit jelent számotokra a zene?

– Az életem nagy része mindig a zene körül forog. Nem minden, de minden. – Milyen dalokra számíthat a közönség a Zenevonat előadáson?

– Sok-sok más dalt is választhattunk volna. Minden próbán eszünkbe jut még zeneszám, de most ezek lesznek. Később meg mások. – Kedvenc dalotok van-e?

– Nagyon szeretem amit épp játszom. – Hallhatóak lesznek új dalok is?

– A közönség azt szereti a legjobban amit ismer. Ezeket már ismeri egy ideje. – Hogyan készültök a koncertre?

– A cél egyszerű: a lehető legjobbat hozzuk ki magunkból! Mindig is erre törekedtünk.



– Mi a következő állomás?

– Nekem mindegy, én mindenhol törekszem a maximumra. – zene.hu – [2017.01.09.]