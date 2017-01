Golden Globe 2017: A díjazottak névsora Íme a 74. Golden Globe-gála díjazottak névsora. A rangos rendezvényt helyi idő szerint vasárnap este rendeztek meg Hollywoodban. A 74. díjátadón 26 filmes és televíziós kategóriában osztják ki a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjait. Golden Globe 2017 - a nyertesek névsora.



Nagyjátékfilmek:



Legjobb film (dráma): Moonlight

Legjobb film (musical/vígjáték): Kaliforniai álom

Legjobb férfi főszereplő (dráma): Casey Affleck (Régi város)

Legjobb férfi főszereplő (musical/vígjáték): Ryan Gosling (Kaliforniai Álom)

Legjobb női főszereplő (dráma): Isabelle Huppert (Elle)

Legjobb női főszereplő (musical/vígjáték): Emma Stone (Kalifornai álom)

Legjobb férfi mellékszereplő: Aaron Taylor-Johnson (Éjszakai ragadozók)

Legjobb női mellékszereplő: Viola Davis (Fences)

Legjobb rendező: Damien Chazelle (Kaliforniai álom)

Legjobb forgatókönyv: Damien Chazelle (Kaliforniai álom)

Legjobb filmzene: Kaliforniai álom

Legjobb betétdal: Kaliforniai álom

Legjobb animációs film: Zootropolis

Legjobb idegen nyelvű film: Elle



Sorozatok:



Legjobb drámai sorozat: The Crown

Legjobb vígjátéksorozat: Atlanta

Legjobb minisorozat/tévéfilm: American Crime Story: Az O.J. Simpson-ügy

Legjobb férfi főszereplő (drámai sorozat): Billy Bob Thornton (Goliath)

Legjobb férfi főszereplő (vígjátéksorozat): Donald Glover (Atlanta)

Legjobb férfi főszereplő (minisorozat/tévéfilm): Tom Hiddleston (The Night Manager)

Legjobb női főszereplő (drámai sorozat): Claire Foy (The Crown)

Legjobb női főszereplő (vígjátéksorozat): Tracee Ellis Ross (Feketék fehéren)

Legjobb női főszereplő (minisorozat/tévéfilm): Sarah Paulson (American Crime Story: Az O.J. Simpson-ügy)

Legjobb férfi mellékszereplő (sorozat): Hugh Laurie (The Night Manager)

Legjobb női mellékszereplő (sorozat): Olivia Colman (The Night Manager)

