A Dal 2017 - Íme az első válogató résztvevői Kihirdették a közmédia dalválasztó show-ja január 14-i első válogatójának tíz résztvevőjét; A Dal 2017 hat héten át tartó versenyében idén is harminc produkció küzd a végső győzelemért. A három válogató adás - január 14., 21. és 28. - után tizennyolcan kerülnek a két elődöntőbe - február 4. és 11. -, majd nyolcan a február 18-i döntőbe.

Az első elődöntőben Benji a Karcok, Calidora a Glory, Csondor Kata a Create, Henderson Dávid a White Shadows, a Leander Kills az Élet, a Rocktenors az Ősz, a Roma Soul a Nyitva a ház, Singh Viki a Rain, a Spoon21 a Deák, a The Wings pedig a Mint a hurrikán című számmal lép fel.

A verseny zsűrijében a Fonogram- és eMeRTon-díjas énekesnő, Zséda; Frenreisz Károly, a Metro és az LGT egykori tagja, a Skorpió vezetője; valamint a szintén Fonogram-díjas zeneszerző, a Napra együttes frontembere, Both Miklós mellé idén új szereplőként csatlakozik Molnár Ferenc Caramel Fonogram-díjas énekes, aki 2012-ben maga is indult, és Vízió című dalával a legjobb négyig jutott A Dalban.



Mint a produkció korábban is hangsúlyozta, a dalválasztó show legfontosabb célja, hogy új, igényes és minőségi magyar dalok szülessenek, amelyek közül a szakmai zsűri és a nézők közösen választják ki az egész országot képviselő művet.



A produkció további díjakkal is szeretné ösztönözni az igényes és kreatív munkát, így A Dal 2017-ben is díjazzák a legjobb dalszöveget és kiosztják A Dal felfedezettje címet is. Az online Akusztik Dalverseny nyertese pedig a Petőfi Akusztik koncertlehetőségen túl felléphet a 2017-es VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.



A közönség ötödik zsűritagként 2017-ben is szavazhat kedvencére vagy pontozhatja kedvencét. A Dal 2017 alkalmazás a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül érhető el.



Szombatonként 19.30-kor a Dunán Tatár Csilla és Harsányi Levente várja a nézőket. A Dal 2017 folyamatosan frissülő weboldalán (www.mediaklikk.hu/adal) rengeteg extra tartalom, videó és cikk érhető el a műsorról, A Dal után közvetlenül pedig a Dal Kulissza következik, ahol az előadók és a készítők számtalan érdekes és plusz tartalommal szolgálnak a produkciókról, valamint a közösségi felületeken feltett kérdésekre is válaszolnak. [2017.01.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Énekes Nőt Keresünk zenekar [2017.01.09.]

Erős torkú énekes kerestetik zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2017.01.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu