Megváltoztatta az életüket a Virtuózok - nyilatkoztak a tehetségek Nem csak a popzene hozhat világraszóló sikert és zenei karriert. Ezt bizonyítja évről évre a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor. Idén január 10-ig lehet jelentkezni a közmédia népszerű tehetségkutatójába, a Virtuózok legújabb évadába a virtuozok.hu oldalon. Kökény Tamás első próbálkozásra nem is járt sikerrel, hamar kiesett. Nem adta fel, és a műsor második évadából már a New York-i Carnegie Hall színpadáig jutott. „Nekem az egész életem megváltozott. Olyan helyeken léphetek fel, amikről eddig csak álmodtam. Alig várom, hogy márciusban a New York-i Carnegie Hallban is bemutatkozhassak. Ezt mind a műsornak, a nézőknek köszönhetem. Én arra bíztatok mindenkit, hogy jelentkezzen. Azok is, akik korábban kiestek vagy be sem jutottak az adásba, mindenképp jelentkezzenek újra! Én vagyok az élő példa, aki az első évadban még a műsorba sem jutottam be, mégsem adtam fel. Gyakoroltam, tanultam és a másodikat végül megnyertem” – foglalta össze tapasztalatait az ifjú zenész. Váradi Gyula hegedűművész, a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató műsor felfedezettje Hubay Jenő Hullámzó Balaton tetején című művével lépett színpadra a Virtuózok újévi koncertjén a Zeneakadémián. “



Nagyon nagy öröm számomra az, hogy a Zeneakadémia dísztermében a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és Vásáry Tamás vezényletével léphetek fel" – mondta el a fellépés előtt a hegedűművész, aki az első évadban drámai jelenetek közepette esett ki a középdöntőben, hogy a következő évadra minden erejét összeszedve térjen vissza, és ugyanazzal a számmal megnyerje a korcsoportjának versenyét. Gyula a műsor után számos koncertlehetőséghez jutott Európában és Magyarországon is. [2017.01.07.]

