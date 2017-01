A Dal 2017 - Kanizsa Gina - Fall Like Rain: hallgasd meg Íme A Dal 2017 legjobb 30 produkciója közé került felvétel, jöjjön Kanizsa Gina - Fall Like Rain. Előadó: Kanizsa Gina

Zeneszerző: Várallyay Petra

Szövegíró: Várallyay Petra, Várallyay Katus Kanizsa Georgina 1988-ban született Szolnokon. 2015-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem jazz-ének szakán, jelenleg a Zeneakadémia mesterszakos hallgatója. 2008 és 2013 között az E.T.a.P (alternatív / hip-hop / drum and bass) zenekar énekese és szövegírója, mellyel 2011-ben az első Talentométer tehetségkutatóban megnyerte az elektronikus kategória első helyezését, elhozva a közönségdíjat és a zsűri különdíját is. 2010 és 2015 között a Calm Spirit (alternatív / trip-hop) zenekar énekese és szövegírója, 2012-ig a Kanizsa Gina & Third Plan jazz zenekar énekese és vezetője is. A 2013-ban alakult Silence Fiction alternatív jazz kvartett énekese, szövegírója és zeneszerzője, mellyel 2015-ben debütáló albummal mutatkozott be. 2012-ben csatlakozott a Jazzation acappella együtteshez, mellyel 2013-ban a grazi Vokal Total A Cappella versenyen megnyerte a jazz kategória nagydíját, a Ward Swingle Awardot; 2014-ben az olaszországi Pinerolóban a Winter Vocal Festival acappella-nagydíja mellett ő vehette át a nemzetközi verseny “A Fesztivál hangja” elismerését. 2015-ben a Lipcsei Nemzetközi Acappella Verseny nagydíját és a közönségdíjat nyerte el a Jazzation színeiben. 2016-ban a Twisted című album (melynek minden dalában énekel) “Beautiful Love” című felvétele megkapta az amerikai Independent Music Awards Vox Populi közönségdíját. 2016-ban Lakatos Ablakos Dezső jazz-előadóművészi ösztöndíjat nyert, melynek segítségével szóló-karrierjére is nagyobb hangsúlyt fektet: 2016 októberében önálló estet adott Budapesten a CAFe Fesztivál keretein belül. A 2016-os Jazzy Dalversenyen döntő be jutott a How We Love című dala (AnnaElza feat. Kanizsa Gina), és több neves jazzformációval is együtt dolgozik, mint például a Márkus Tibor vezette Equinox, melynek 2017-es új lemezén a vokális kompozíciók szövegét jegyzi. 2015 óta az Etűd Zeneművészeti Szakközépiskola jazz-ének tanára, élmény-alapú technikákat alkalmazva nagy hangsúlyt fektetve a jövő előadóművészeinek nemcsak zenei, hanem önismereti képzésére is. [2017.01.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Erős torkú énekes kerestetik zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2017.01.06.]

