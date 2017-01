Hatalmas sikerrel indult az Arénában a Palladio Orchestra project 11 ezer ember az Arénában: hatalmas siker volt a Palladio Orchestra első koncertje



December 28-án 100 gitáros játszott egyszerre a Papp László Sportaréna színpadán. Ennyi gitár egyszerre ezelőtt még nem szólalt meg Magyarországon.



Az elmúlt évek legnagyobb magyar zenei produkciója, és egyben a legnagyobb hazai zenekar állt színpadra 2016. december 28-án a Papp László Budapest Sportarénában. A Palladio Orchestra nem egyszerűen virtuóz produkció, hanem a maga nemében egyedülálló zenei csemege is. A műsorban 10 szólista, 90 ritmusgitáros, 2 énekes és 1 DJ játszott dalokat Beethoventől Pharell Williamsig, a Queentől egészen a legismertebb filmzenékig. A különleges zenei világot ritkán látott magas színvonalú látványvilág kísérte.



A Palladio Orchestra világszínvonalú koncertjére 11 ezer ember látogatott el az Arénába. 100 gitáros játszott egyszerre a színpadon, ennyi gitár egyszerre ezelőtt még nem szólalt meg Magyarországon.



"Csodálatos volt a 11 ezer ember jelenléte. Közel két évvel ezelőtt álmodtuk meg a Palladio Orchestrát társammal, Rácz Lászlóval (akihez többek között a NOX is kötődik). Emlékszem, amikor az első videónkat feltöltöttük az internetre hat hónappal ezelőtt. Azóta sikerült megismertetnünk az országgal azt, amit megálmodtunk. Ez óriási dolog számunkra. Voltak nehéz napok, kihívások, akadályok, de hittünk benne és ez vezérelt, nem adtuk fel az álmunkat. Együtt, egy csapatként meg tudtunk csinálni" - mondta Csapó Ádám, a Palladio Orchestra kreatív producere.



A formáció nem egy eseményre jött létre. Megalakulásával folyamatos szereplője kíván lenni mind a hazai, mind a nemzetközi zenei életnek. A Palladio Orchestra az elegáns koncerttermektől a szabadtéri fesztiválokig minden helyszínt lázba tud hozni zeneiségével, hiszen a repertoárt tudatosan úgy állították össze, hogy az minden réteget megszólítson.



"Folytatjuk 2017-ben is! Még nagyobbat álmodunk, még precízebben megtervezzük, még jobban megvalósítjuk, még inkább átéljük, még nagyobb lesz a hitünk" - tette hozzá Ádám. [2017.01.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Party/rendezvény zenekart keresek! zenekar [2017.01.04.]

Énekes partyzenekart keres zenész [2017.01.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu