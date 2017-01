A Dal 2017 - Calidora: Glory: hallgasd meg Íme A Dal 2017 legjobb 30 produkciója közé került felvétel, jöjjön Calidora: Glory. Calidora elbűvülő hangjával először 2015-ben találkoztunk Vekonyz “In My Mind” című felvételén. Azóta megjelent az énekesnő első saját, magyar nyelvű szerzeménye “Én már nem” címmel. A tropical house-t és akusztikus hangzást vegyítő popdal zenéjét és szövegét ő maga szerezte. Aztán év végén bemutatta a Tankcsapda legújabb, “Dolgozzátok fel!” című lemezén is megjelent feldolgozását, amit az “Azt mondom állj” című dalból készített Lotfi Begivel és Sean Darinnel.



A saját szerzésű „Glory” követi az akusztikus elemekkel mélyített elektro-pop vonalat, Dóri különleges világát pedig ezúttal egy igazán érzelmes, angol nyelvű szöveggel hallgathatjuk, melynek szövegét egyik jó barátjával közösen szerezte, a produceri munka pedig ismételten Sean Darin, azaz Szepesi Zsolt műve.



Dóri a dalról:

„Azoknak szeretnék üzenni, akiket valamilyen okból fogva megérint a dalom. A " Glory", amikor megírtam, az én belső küzdelmemről szólt; ahogy leküzdöm a negatív hangokat a fejemben, vagy épp a külvilág rosszakaróit, akik azt mondták " Nem vagy elég jó". De onnantól kezdve, hogy valaki más a felvétel hallatán önmagára ismer vagy erőt ad neki, már nem rólam szól, hanem róla. Ezeknek az embereknek szeretném üzenni, hogy üzenjenek nekem! Szeretnék felőlük hallani, mert engem ez inspirál!" [2017.01.06.]

