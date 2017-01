Európa legnagyobb zenei vásárán is ott lesznek a magyarok! Január 11-14-ig rendezik meg a 31. Eurosonic Noorderslag fesztivált. Idén a Fran Palermo, a Bohamian Betyárs és a Jónás Vera Experient kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. A zenekarok mellett a Gold Record szervezésében egy szakmai delegáció is képviseli a hazai zeneipart Hollandiában. A nemzetközi vásárra idén a zenei élet közel 4000 képviselőjét várják, közte több mint 400 fesztivál szervezőt. Európa legjelentősebb zenei platformja napközben szakmai konferenciáknak ad otthont, esténként pedig koncert dömping várja a látogatókat 300 különböző nemzetiségű zenekarral. Manapság a zenei showcase intézménye komoly segítséget jelent a feltörekvő bandáknak a nemzetközi karrierjük építésében.



Bohamian Betyárs Magyarországot idén három kiemelkedő tehetségű csapat - a Fran Palermo, a Bohamian Betyárs és a Jónás Vera Experient - fogja képviselni. A Groningen centrumában elhelyezkedő Eurosonic komoly lépcsőfok lehet számukra is a nemzetközi siker útján. Ásgeir, Aurora, Bastille, Dotan, Ibeyi, James Blake, Jett Rebel, Hozier, Milky Chance, Royal Blood vagy Seinabo Sey and Vök… mind az Eurosonic Noorderslag felfedezettjei például. A három produkció mellett – a hazánk képviseletében - egy 35 fős szakmai delegációi is jelen lesz a holland fesztiválon. Hab a tortán, hogy az Eurosonic Noorderslag egy speciálisan eseménynek is otthont ad, melynek során 200 európai szakembernek mutatkozhat be a magyar könnyűzene, a hazai borok és ételek kíséretében. A magyar bemutatkozó az NKA Cseh Tamás Pályázatának segítségével valósul meg, és Dr. Kocsis András, Magyarország hollandiai nagykövete nyitja meg a rendezvényt. A magyar zenekarok és delegáció egységes arculattal jelenik meg, HOTS - Hungarian Oncoming Tunes néven; és nem csak a Eurosonic-on, hanem a következő lujbljanai MENT fesztiválon és a Tallin Music Week-en is. Jónás Vera Experient A fesztivál másik része, a Noorderslag mindeközben a legjobb holland zenéket vonultatja fel a közismert groningeni koncert helyszínen, De Oosterpoort-ban. Az eseményen több nemzeti és nemzetközi zenei díjat is átadnak. [2017.01.06.]