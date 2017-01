Lemezbemutatóra készül a Cimbaliband - íme a részletek A Fonó Budai Zeneházban mutatja be Recycle című új lemezét február 25-én a Cimbaliband - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában. Az elmúlt évben fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő együttes kilencedik lemeze nem csupán CD-n és digitális formában, hanem korlátozott számban audiokazettán is megjelent, egy héttel a CD-formátum előtt - mondta el Unger Balázs cimbalmos, a Cimbaliband vezetője.



Hozzáfűzte: mindehhez az ötletet az adta, hogy a 90-es években kazettás magnetofonnal járt népzenét gyűjteni, és ezeket a felvételeket vette elő a Fonó gondozásában megjelenő új lemezhez, amelyen híven az együttes hagyományaihoz, továbbra is a cimbalomé a főszerep.



Unger Balázs kiemelte azt is: a lemezen az elődeinktől örökölt néphagyomány mai füllel is fogyasztható újrahasznosítására törekedtek. A Fonó Budai Zeneház gondozásában megjelent albumon vendégszerepel mások mellett Danics Dóra énekesnő is.



- MTI -

