A Dirty Slippers nagy fogadalmakkal indítja az új évet Az új esztendő mindig sok fogadalomtétellel indul a magyar zenészek életében is, az alábbiakban Lázárt, a Dirty Slippers énekes-gitárosát kérdeztük. Azt kell mondanunk, nagyon sikeres évet zártatok, hiszen rengeteg fesztiválon jártatok, több dallal is jelentkeztetek, valamint elindult az akusztikus turnétok is. Joggal vetődik fel a kérdés, mi marad akkor 2017-re?

- Elégedettek vagyunk az évvel, hiszen fantasztikusan sikerült. Rengeteg minden történt velünk, de a legbüszkébbek talán az akusztikus turné hirtelen sikerére vagyunk. Nagyon szívmelengető érzés, hogy olyan városokban is kíváncsiak ránk, ahol még nem, vagy nagyon régen jártunk. Rengeteg tervünk van 2017-re, hiszen folytatjuk az akusztikus koncertturnét, emellett a tervek szerint januárban rögzítjük a videoklipet a Már nem dalunkhoz is, ami egy merőben eltérő dal tőlünk. Nyáron minél több fesztiválkoncertet akarunk adni, remélhetőleg egyre több új dal kerül be a koncertműsorba. Új dalokról beszélsz. Elképzelhető, hogy már jön a Múzsa folytatása?

- Idén még szerintem komplett albummal nem jelentkezünk, de szeretnék minél több dalt rögzíteni, elkészíteni olyan dalokat is végre, amire a turné miatt nem volt idő. Ezen kívül nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a videoklipekre, élő videós anyagokra is. Térjünk rá a te személyes 2017. évi fogadalmaidra.

- Nagyon sokat dolgoztam az elmúlt évben, szépen haladtunk a management irodámmal is, egyre több zenekar keres meg, kéri a tanácsom, ami nagyon jól esik, mert örömmel segítek, ha tudok. 11 éve dolgozom a zeneiparban, sok mindent láttam és örömmel adom át, ha van aki kíváncsi erre. Szerencsémre én már igen fiatalon a legjobb managereket figyelhettem, rengeteget tanultam Tőlük. Az idei évben szeretnék picit nyugodtabb és türelmesebb lenni. Nagyon hajtós vagyok, szeretem, ha minden dolog időben ki van pipálva a teendő listáról. Sokszor kapom meg azt a kritikát, hogy nehéz lépést tartani velem, ha munkáról van szó. Tényleg imádom, amit csinálok. Jelenleg is több projekten munkálkodom, szeretek haladni. Szó van ismételten külföldi koncertekről is, bízom benne sikerül megvalósítani minél többet belőle. Végül pedig bízom benne, hogy marad elég idő kicsit elvonulni a srácokkal és írni az új dalokat. [2017.01.03.]