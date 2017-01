Kapcsolódó cikkek • Hajrá, Szűcs Judith! • Harap zenekar Kapcsolatok • Harap zenekar Harap, de nem fáj - interjú a rockzenekarral Bár a zenéjük alapján úgy tűnik, nincsenek beoltva veszettség ellen, azért ez a fajta harapás nem fáj, sőt! Arany Zsolttal, a zenekar frontemberével beszélgettünk. – Mióta létezik a Harap együttes és milyen múltra tekint vissza?

– 2004-ben alakultunk, és saját szerzeményekkel állunk színpadra. Rock trió voltunk sokáig, ami most megváltozni látszik. Három szép emlékű klip és rengeteg fellépés mellett egy tehetségkutatón nyert lemezszerződés, ami különlegességnek számít itthon. Persze aztán az elkészült lemez gondozása már nem annyira sikertörténet. Viszont büszkén mondhatom, hogy sok olyan koncertünk volt, ahol full teltházat sikerült csinálni. Erre a jövőben is kísérletet teszünk, régi jól bevált és számunkra új helyszíneken egyaránt. – Ugorjunk egy nagyot az időben. 2014-ben lezárult egy fejezet a zenekar életében. Miért?

– Igen, egyszerű az ok: a zenekar tagjai különbözőképpen gondolkoztak a jövőről, a zenekarhoz hozzáadott értékekről, és mivel egyre nehezebb volt az eszméinket összeegyeztetni, inkább elengedtük a dolgot. Dalokat persze továbbra is írtam, úgyhogy viszonylag sok új nótával meg tudjuk lepni a rajongóinkat.

Arany Zsolt – Ezek szerint te azért mégsem engedted el...

– Én sosem engedem el a zenélést és a zeneírást. Ösztönösen írtam őket, elég nagy szabadságot élvezve, és nem gondoltam a Harap kereteire. Tudatossá idén nyáron vált a dolog, amikor egy régi kedves zenész haverral elkezdtünk beszélgetni a zenekarról, majd mire felocsúdtunk, azon vettük észre magunkat, hogy ZENÉLÜNK! – Mit lehet tudni az új tagokról és az új dalokról? Mik a tervek?

– Megpróbáljuk ugyanolyan jól csinálni azt, ami már korábban sikerült, és igyekszünk jobban csinálni azt, amit eddig nem jól csináltunk. ;) Az új felállásban már vannak ugyan fix tagok, de még annyira az elején vagyunk, hogy nem érkezett el az idő bemutatni őket. A dalok tekintetében érzek egyfajta egészséges fejlődést a régiekhez képest, komoly anyagra gondoljon mindenki! A zeneterjesztés terén lesz előrelépés, abszolút mai modern módon juttatjuk el azt a hallgatóságunkhoz. Új helyszíneken többet fogunk koncertezni, a régi helyeken kevesebbet, legalábbis ez a terv. És persze tervben van egy új klip leforgatása is a közeljövőben! Addig élvezzétek az egyik régit: Megígérem, hogy a zene.hu olvasói is láthatják majd, de akik naprakész információkat szeretnének látogassák meg a közösségi oldalunk! – Hogyan telt az elmúlt pár év zenészként a Harap nélkül?

– Több zenekarban is játszom különböző műfajokban, mind kedves a szívemnek: a Tower of Power tribute SoulBlaster, a popslágereket vad rock'n'rollá változtató Skullcrush, a feszes és érzelemdús motown funkot játszó Roadkill Café – közvetetten voltaképp ez utóbbinak köszönhetem azokat az ismeretségeket, akik most a Harap újraélesztésében löktek rajtam egyet-kettőt. Szóval nem unatkoztam, folyamatosan értek és érnek impulzusok, én is húzok az irányukba. De az igazi szerelem a rockzene és az alkotás volt és marad is. – zene.hu – [2017.01.02.]

