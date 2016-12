Benji: "Fakul a tehetségkutatós jelző!" Benji még csak tizenkilenc éves máris számos sikert tudhat maga mögött. A fiatal vietnami származású énekes az X-Faktor utáni nehéz hónapokban sem adta fel álmát és tudatosan kezdte el építeni zenei karrierjét. Lassan, de biztos talajon menetel, így folyamatosan a szemünk előtt van és elkápráztat minket tehetségével. Lassan két éve, hogy kiléptél az X-Faktor fináléjából, mint a széria legjobb férfi előadója. Sokat változtál? A műsor kezdetekor még csak 16 éves voltam, most decemberben pedig már a 19-et töltöttem. Ez idő alatt nagyon sokat változtam. Azt gondolom érettebb lettem és magabiztosabb. Az emberek egy visszahúzódó, csendes Benjit ismertek meg. Ez talán annyiban változott, hogy kevésbé lépek a háttérbe, ha rólam és a zenémről van szó. Tapasztalat, hogy a különböző tehetségkutatókból egyre nehezebben maradnak fent az énekesek. Te azon kevesek egyike vagy, aki folyamatosan jelen van. Tudatos volt, hogy ez így legyen? A műsor után fogalmam sem volt mit kellene csinálnom. Benne voltunk hónapokon keresztül egy forgatagban, majd gyakorlatilag semmi sem történet. Szerencsém volt, mert megkeresett a jelenlegi producerem, Máté Gyárfás, akivel egészen gyorsan sikerült megtalálnunk a közös hangot. 2015 áprilisában ültünk le először egyeztetni és június elején már meg is jelent az első kislemezem és klippem. Nagyon fontos és boldog pillanat volt ez számomra. Ez volt 2015-ben, de a 2016-os éved még aktívabbra sikerült. Huhh, igen. Visszagondolva egy csoda, ami ebben az évben történt velem. A zenei dolgok mellett elballagtam, leérettségiztem és felvételt nyertem az egyetemre. Mindezek mellett megjelent négy kislemezem és egy videoklipem, valamint középdöntős lettem „A Dal 2016” Eurovíziós dalválogató mezőnyében. Illetve a „Filteres álmok” című dalom a nyár TOP10-es magyar rádiós lista szereplője lett. Nem volt unalmas az év. (mosolyogva) Benji „A Dal 2017”-es versenydala: Ahogy ez nem régen kiderült ez a menetelés folytatódik, hiszen az év elején „A Dal 2017” versenyzője leszel, újra bejutottál. Bevallom nem bíztam benne, hogy ez sikerülhet. Tavaly mindenki azt mondta, hogy zeneileg gyenge volt a mezőny és inkább a karakter dalok kaptak szerepet. Emiatt azt gondoltam, hogy idén egy borzasztóan erős mezőny lesz, így is lett. Azt, hogy a „Karcok” című dalom ebben a csapatban szerepelhet nagyon nagy megtiszteltetés. Boldog vagyok, hogy egyre inkább, mint előadó emlegetnek és nem, mint egy tehetségkutatóst a sok közül. Fakul a „tehetségkutatós” jelző! Zavar téged a „tehetségkutatós” jelző? Engem nem, de azt vettem észre, hogy másokat igen. Nagyon nehezen fogadják el azok az előadók, zenekarok az ilyen műsorokból érkezőket, akiknek soha nem volt közük hasonló tévés produkciókhoz. Nagy nyilvánosságot, ismertséged ad a műsor, amit másként nagyon nehéz megszerezni, de mégis inkább az alulról jövő, hosszan építkező produkciókat ismerik el. Úgy érzed, hogy nehezebben érvényesülsz szóló előadóként, mint például ha egy zenekar énekese lennél? Igen. Talán már a „falunapok” nagy része sem a cd-vel, zenei alappal érkező énekesekre vágyik. Egyre inkább látom azt, hogy a zenekarok nagyobb szerepet kapnak. Ami - bár magam ellen beszélek -, de nekem is szimpatikusabb állapot. Tényleg ezzel magad ellen beszélsz. Tervezed te is, hogy zenekarral dolgozz? Mindenképpen. Nagyon fontos nekem, hogy ne csak kísérő zenészek vegyenek körül, hanem egy igazi csapat. Szerencsére egy nagyon profi zenészekből és nagyon jó emberekből, barátokból álló zenekar állt össze mögöttem, akikkel januárban a Petőfi Rádió „Akusztik” koncertjén mutatkozunk be először. Illetve már ezzel a csapattal készítjük „A Dal 2017” akusztik versenyére a „Karcok” című versenydalom átdolgozását is. A „Karcok” a tavalyi versenydalodhoz hasonlóan egy lassú dal lett. Ez véletlen vagy direkt így terveztétek? Ez egy nehéz kérdés. Sokáig gondolkodtunk, hogy lassú dal legyen, vagy gyors, esetleg angol vagy magyar. Rábíztuk végül a zsűrire. Beküldtünk egy lassú dalt és egy gyorsat, utóbbit két nyelven. Végül a „Karcok” kapott szerepet. Bevallom, hallva a mezőnyt ennek picit örülök is, hiszen kilóg a sorból, ahogyan a „Kötéltánc”. Miről szól a dal, mi az üzenete? A dal azt a kérdést feszegeti, hogyha már minden rossz, ha minden véget ért még mellettünk lesz-e az az ember, aki számunkra a legfontosabb. Üzenete, hogy figyeljünk egymásra, lássuk meg, ha a másiknak szüksége van ránk. [2016.12.31.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dobos zenekart keres zenész [2016.12.30.]

