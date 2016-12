Szilveszter 2016 - Zenés előadások, vígjátékok a fővárosi színházakban Zenés előadásokkal, vígjátékokkal, különleges szilveszteri produkciókkal várják a fővárosi színházak az év utolsó napján a közönséget: a kínálatban a Billy Elliot - a Musical, a My Fair Lady, Az Őrült Nők Ketrece, a Liliomfi és az Ahogy tetszik is szerepel. A Magyar Állami Operaházban a hagyományokhoz híven idén is A denevér látható szilveszterkor. Számos színházban dupla előadást játszanak december 31-én, emellett több helyen pezsgővel, üdítővel, aprósüteménnyel várják azokat, akik színházban töltik a szilveszter estét. A Vígszínházban szombaton délután és este is játsszák A Pál utcai fiúk című zenés előadást, Dés László és Geszti Péter dalaival, Marton László rendezésében. A Pesti Színházban szintén kétszer látható a 33 éve repertoáron lévő Játszd újra, Sam! című vígjáték: Woody Allen darabját Valló Péter állította színpadra Kern András főszereplésével. A Madách Színházban Joe DiPietro Ügyes kis hazugságok című komédiája látható délután és este, Szirtes Tamás rendezésében, Kerekes Éva, Szerednyey Béla, Balla Eszter és Nagy Sándor szereplésével. Az Örkény Színházban a több szakmai díjat elnyert, Mohácsi János rendezte Liliomfi című előadást láthatja a közönség szilveszterkor. A Szigligeti Ede műve alapján a Mohácsi testvérek által írt darab főbb szerepeit Gálffi László, Für Anikó, Piti Emőke és Polgár Csaba játssza. A Katona József Színház nagyszínpadán A bajnok című előadást játsszák az év utolsó napján. A darabot Giacomo Puccini műveinek felhasználásával Pintér Béla írta és rendezte. A Kamrában a William Shakespeare nyomán írt Ahogy tetszik című darab, Kovács D. Dániel rendezése látható két alkalommal. A Radnóti Színházban az Iván, a rettenet című produkcióval várják a közönséget. Az ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében látható darab Mihail Bulgakov komédiájának kortárs átdolgozása, amelyben a zsúfolt társasház élete egy időgép hatására a feje tetejére áll, történelmi korokat idéznek meg, Rettegett Iván cár és a házmester szerepet cserélnek. A Centrál Színház szilveszteri műsorán a My Fair Lady szerepel. A szegény virágáruslány történetét feldolgozó musicalt Tompos Kátya és Alföldi Róbert főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében láthatja a közönség december 31-én délután és este is. A Thália Színházban a Bérgyilkos a barátom című előadásra várják a nézőket: Francis Veber darabját Hamvai Kornél fordításában, Vida Péter rendezésében játsszák Nagy Viktor és Tamási Zoltán főszereplésével. A Mikroszínpadon a Segítség, megnősültem! című produkció Radnai Márk rendezésében, Pindroch Csaba szereplésével látható. Mindkét előadást délután és este is játsszák.



A Karinthy Színház műsorán, szintén két alkalommal, a Nercbanda című musical szerepel, a Belvárosi Színházban Hernádi pont címmel az Orlai Produkciós Iroda előadása látható. A Játékszínben Ray Cooney és John Chapman Kölcsönlakás című vígjátéka, Kapitány Iván rendezése szerepel a programban. A Pesti Magyar Színházban a Sugar - Van aki forrón szereti című darabbal várják a közönséget, míg az Átrium Film-Színházban Alföldi Róbert rendezésével, Az Őrült Nők Ketrece című musicallel búcsúztatják az óévet. A József Attila Színházban Nevessünk Együtt! B.U.É.K. 2017. címmel zenés, táncos óévbúcsúztató előadással várják a nézőket délután és este, míg az Újszínház műsorán szintén két alkalommal szerepel ezen a napon Szerb Antal EX (VII. Olivér) című darabja. A gyerekeket a Budapest Bábszínházban délelőtt a Boribon és Annipanni című előadással várják. A Fővárosi Nagycirkuszban délután és este a Dima karácsonya című produkció látható. A klasszikus cirkuszműsor a különböző állatszámok mellett fliegende-, akrobata- és zsonglőrprodukcióval, valamint görgő-, rúd- és levegőszámokkal várja a közönséget. A Müpában a Recirquel Újcirkusz Társulat Párizs éjjel című produkciója szerepel a műsoron. A RaM Colosseumban délután és este Román Sándor koreográfus és az ExperiDance a Grand Finale - Szilveszteri Varázs című produkcióval búcsúztatja 2016-ot. A Budapesti Operettszínházban a 20 éve együtt - Jövőre, Veled, Itt! című produkcióval és szilveszteri gálaesttel búcsúztatják az óévet. Janza Kata és Szabó P. Szilveszter 20 éve játszanak együtt, és ez alkalomból különleges előadás készül. Az év utolsó estéjén a két művész közös, kedvenc darabja látható, amelyet az Elisabeth című musical alapján készülő éjszakai műsor követ. A pezsgős újévi koccintás után hajnalig táncolhatnak a vendégek a színpadon. Január 1-jén a már hagyományosan megrendezett Újévi Operett Gálával indul a 2017-es év. A Billy Elliot - a Musical című produkciót december 31-én délelőtt az Erkel Színházban játsszák. A Magyar Állami Operaházban a hagyományokhoz híven Johann Strauss A denevér című művét tűzik műsorra két alkalommal szilveszterkor. A január 1-jei újévi hangversenyen Szabó T. Anna versével, Kiss János és Velekei László által Radnai Miklós zenéjére készített új balettbetéttel, Karosi Bálint zeneszerző az alkalomra írt nyitányával és Pinchas Steinberg vezényletével Beethoven IX. szimfóniájával köszöntik 2017-et.Szilveszter - Zenés előadások, vígjátékok a fővárosi színházakban. - MTI - [2016.12.30.]

