Nyugodj békében George Michael! Az énekes-dalszerző világsztárt 53 éves korában, angliai otthonában érte halál. A sors furcsasága, hogy éppen karácsonykor búcsúzott el a földi léttől, hiszen egyik legnagyobb slágere a Last Christmas.... A halálhírt az előadóművész publicistája jelentette be hétfő hajnalban, amelyet a rendőrség is megerősített. A halál pontos okáról nem adtak tájékoztatást, annyit azonban tudni lehet, hogy az idegenkezűséget kizárták. A közlemény szerint a világsztár Oxfordshire megyei otthonában hunyt el. Egy biztos, a Last Cristmast már soha nem hallgathatjuk abban a hangulatban, ahogy eddig tettük! Az MNO a BBC-re hivatkova azt írja, a világhírű énekes otthonában, békében távozott. A halálhírt a zenész sajtósa erősítette meg. A család azt kéri, hagyják őket nyugalomban a nehéz percekben. George Michael 53 éves volt. George Michael (Georgios Kyriacos Panayiotou) Londonban született 1963. június 25-én, kétszeres Grammy-díjas angol énekes-dalszerző, aki az 1980-as években lett népszerű, amikor megalapította a Wham! nevű popduót, egykori iskolatársával, Andrew Ridgeley-vel. Első szóló kislemeze, a Careless Whisper megjelenésekor az énekes még a duó tagja volt, és világszerte 6 millió példány kelt el a lemezből. 2010-ig több mint 100 millió lemezt adott el. 1987-es debütáló szólóalbuma, a Faith több mint 20 millió példányban kelt el világszerte. 2004-ben a Radio Academy szerint az 1984 és 2004 között időszakot nézve az ő dalait játszották legtöbbször a brit rádiók. George Michael egészségi állapota miatt az utóbbi években sokszor került a címlapokra, de konkrét, életveszélyes betegségről a sajtónak nem volt információja. Az oxfordshire-i otthonához kiérkező mentők sem találtak semmilyen gyanús körülményt. Az énekes korábban drogproblémákkal küzdött, marihuána fogyasztása miatt börtönben is ült, de valószínűleg nem kábítószer okozta a halálát - írja az MNO. [2016.12.26.]