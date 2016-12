Gyász! Elton Johnt sokkhatásként érte a hír Az énekes-dalszerző világsztárt 53 éves korában, angliai otthonában érte halál. Elhunyt George Michael. Az énekes-dalszerző világsztárt 53 éves korában, angliai otthonában érte halál. A halálhírt az előadóművész publicistája jelentette be hétfő hajnalban, és a rendőrség is egyidejűleg megerősítette. A rendőrség nem közölte George Michael halálának pontos okát, de azt egyértelművé tette, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Publicistájának közleménye szerint az énekes, aki az 1980-as évek elején az Andrew Ridgeley-vel alapított Wham! duó tagjaként vált ismertté, majd szólókarrierjével is hatalmas sikert aratott, Oxfordshire megyei otthonában hunyt el. Halálhírére a világhírű pályatársak közül Sir Elton John reagált elsőként. Sir Elton az Instagram portálon hétfőn hajnalban közzétett egy fotót, amely őt és George Michaelt ábrázolja, és azt írta: mélységes sokkhatásként érte "a szeretett barát, a legkedvesebb, legnagyvonalúbb lelkű briliáns művész" elvesztése.



- MTI - [2016.12.26.]