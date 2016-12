Bereczki Zoltán gyászol: "Nagy veszteség! Nyugodjék békében!"

Bereczki Zoltán a sorait hétfőn reggel tette közé.

"Kevés művész volt olyan erős hatással rám, mint George Michael! A '87-ben megjelent Faith c. albumát ma is rendszeresen hallgatom. Sokszor voltam koncertjén, ahol mindig lenyűgöző volt! Emlékszem, a Queen emlékkoncerten ő volt az egyetlen a rengeteg világsztár közt, aki nem vérzett el a választott dallal... rengeteg, rengeteg baromi jó zene, ami még eszembe jut...!" - kezdte Bereczki Zoltán.



"Faith, Father Figure, Different Corner, One More Try, Kissing A Fool, Freedom '90, Listen Without Prejudice, Sexual Freak, Jesus To A Child, Last Christmas... és még mennyi sok, sok, sok dal!

Nagy veszteség! Nyugodjék békében!" - közölte Bereczki Zoltán a hivatalos oldalán George Michael elvesztése után.

George Michael 53 éves volt. Nyugodjon békében!

[2016.12.26.]