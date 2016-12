B. Tóth László: George Michael lázadó, kiváló zenész volt B. Tóth László szerint egy folyton elégedetlenkedő, lázadó, kiváló művész, a szakma zseniális figurája távozott George Michael halálával. A rádiós zenei szerkesztő az MTI-nek hétfőn azt mondta, vannak a popszakmában, akik jól énekelnek, és vannak, akik emellett minden figyelmet is magukra terelnek a színpadon. George Michael is ilyen volt, akinek Freddie Mercury brit énekeshez hasonló kisugárzása volt - jegyezte meg. B. Tóth László szerint az, hogy George Michael évek óta nem jelentkezett új albummal, semmiben nem befolyásolja a szakmai megítélését, mivel "rengeteget letett az asztalra". Nem kellett alkalmazkodnia a popzene történéseihez, mert mindig a saját zenéjét játszotta - hangsúlyozta. Magyarországon azok, akik szerették az igényes popzenét és értették, amit énekelt, nagyon szerették - mondta, hozzátéve, George Michaelt "nem ajnározták", de folyamatosan jelen volt a zenei köztudatban. George Michaelt 53 éves korában angliai otthonában érte a halál hétfőre virradóra. A halálhírt bejelentő közlemény szerint az énekes, aki az 1980-as évek elején az Andrew Ridgeley-vel, gyermekkori barátjával alapított Wham! duó tagjaként vált ismertté, majd szólókarrierjével is hatalmas sikert aratott, Oxfordshire megyei otthonában "csendben elaludt". Sajtóhírek szerint halálát szívelégtelenség okozta. - MTI - [2016.12.26.] Megosztom: