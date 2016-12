Gyász! Az Omega is emlékezik az elhunyt zenészre Az Omega így emlékezik az elhunyt zenészre "Rick Parfittre emlékezünk a két legismertebb számukkal. Status Quo - az igazi rock and roll, all over the world..." - köztle az Omega a lenti dalhoz. A zenész halálhírét menedzsere, Simon Porter jelentette be Londonban. Rick Parfitt 68 éves korában halt meg a dél-spanyolországi Marbella kórházában, ahol csütörtök óta kezelték. A további részletek nélküli tájékoztatás szerint halálát súlyos fertőzés okozta. [2016.12.25.] Megosztom: