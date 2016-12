Magyar dal lett Az év dala a VIVA-n Az öt héten át tartó szavazás vasárnap este lezárult, így most már hivatalos, hogy Az év dala Lotfi Begi és Mező Misi Egy szó miatt című slágere lett. Ahogyan már megszokhattuk, idén is a legjobb hazai és külföldi előadók slágerei pörögtek a VIVA-n. Martin Garrix, Coldplay, Margaret Island és Justin Bieber csak néhány név a zenecsatorna által összeállított TOP 100-as listáról, amelyből idén is a közönség választhatta ki a 2016-os év dalát. Az öt héten át tartó szavazás vasárnap este lezárult, így most már hivatalos, hogy Az év dala Lotfi Begi és Mező Misi Egy szó miatt című slágere lett. Idén is a legnépszerűbb hazai és külföldi előadók slágerei pörögtek a VIVA-n, a tavalyi nagy sikerre való tekintettel pedig a zenecsatorna ismét a nézőkre bízta, hogy melyik dal érdemelje ki Az év dala címet. A VIVA által összeállított TOP 100-as listában a 2016-os év legtöbbet játszott és legnépszerűbb klipjei kaptak helyet, melyekre a nézők öt héten keresztül szavazhattak. A szavazás december 18-án lezárult, és csak úgy, mint 2015-ben, idén is egy magyar dal nyerte el a közönség tetszését: Lotfi Begi és Mező Misi közös dala, az Egy szó miatt már hivatalosan is Az év dala. Az elgondolkodtató szöveg és dallamos hangzás mellett a klip képi világa is magával ragadja közönségét. „Az Egy szó miatt című dalunkhoz készült videoklipet Tokióban forgattuk, aminek én kifejezetten örültem, hiszen már kétszer is volt alkalmam ott DJ-ként turnézni, és mindkét alkalommal teljesen magával ragadott az ország hangulata. Négy napot töltöttünk a városban, és gyakorlatilag egész nap forgattunk. Egy kamerával, egyfős stábbal dolgoztunk, de ez nem látszik szerencsére az elkészült anyagon, illetve a forgatási engedélyekkel sem időztünk sokat, ez egy valódi gerilla klip lett ebből a szempontból”- mondta Begi, aki azt is elárulta, hogy a feszes menetrend mellett azért egy kis városnézésre is maradt idejük Tokióban. A VIVA természetesen a szavazókra is gondolt, a voksolók között értékes ajándékcsomagokat sorsolt a zenecsatorna, többek között három EFOTT páros hetijegy is gazdára talált. [2016.12.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Elektrik zenész » dobos/ütős [2016.12.18.]

