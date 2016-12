Furcsa karácsonyi dalt készített a swing-punk zenekar A 2010-ben alakult zenekar már ismert a haza swing-punk piacon, ám most olyan vállalkozásra adták a fejüket, ami még az ő poénjaik mellett is meglehetősen szokatlan. Nem is teszünk többet hozzá a részünkről, álljanak azok a gondolatok, amelyeket a zenekar osztott meg velünk: "Manapság, ebben a rohanó világban még az ünnepek alkalmával is gyakran elfelejtjük a karácsony igazi üzenetét. Ezt a tényt a Big Bunny csapata sem hagyhatta szó nélkül és rendhagyó módon a zenekar egy karácsonyi videóval, és a hozzá tartozó dallal örvendeztet meg mindenkit, mely megszokott stílusuktól teljes mértékben eltérő. Remélhetőleg sikerül mindenki számára eljuttatni az üzenetet és felidézni a karácsony valódi szellemét, hisz minden ember lelkében, mélyen legbelül, megfogalmazódnak a dalban elhangzott gondolatok. Legalább egy napra tegyünk félre minden mást és koncentráljunk az igazi értékekre. Kérjük minél többen osszátok meg a szívhez szóló üzenetet!



A klipet Keimer Balázs rendezte és Cseh Peti vágta" Szerintük nézzétekj és hallgassátok meg! [2016.12.24.]