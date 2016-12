Dalok az életről, csak úgy... - könyvbemutató A Vad Fruttik zenekar 37 esztendős frontembere Likó Marci színpadi énjét pár percre félretéve megmutatta eddig kevésbé ismert oldalát is: könyvbe, illetve egészen pontosan versbe, versekbe foglalta élete eddigi elénekelt, és még el nem énekelt dalszövegeit. Likó Marcellt valószínűleg nem kell bemutatni a hazai alternatív rock-, illetve popzene kedvelőinek, hiszen együttese nem kis rajongótábort szerzett magának az elmúlt években fülbemászó dalaival. Jó kérdés, hogy vajon mennyire szűk a határ művészet és művészet, azaz esetünkben szöveg, vers, vagy éppen dalszöveg között. Vajon mi tesz egyes gondolatokat dalszöveggé, és mi pedig verssé? A válasz pedig nagyonis nyilvánvalónak tűnik, miszerint a szerző kezében van a kulcs, akié a gondolat. De azt hiszem a valódi magyarázat ezekre a kérdésekre korántsem ilyen pofon egyszerű. Ezt bizonyítja például Likó Marcell különleges dalszöveges vagy - más szemszögből nézve éppenséggel- verseskötete, Az énekelt és el nem énekelt dalok. Szóval ez a könyv nem csoda, ha sokak számára ismerős, és egyben vadi új is lesz, akár még a legnagyobb Vad Frutti fanoknak is, ugyanis a már jól ismert dalok szövegei eképpen, írásban, nyers szövegként, valószínűleg újra- és átértelmeződnek majd. Az eddig boncolgatott okosságok mellett viszont egy másik oka is van annak, hogy jó ötletnek tartom az ilyen, és ehhez hasonló könyveket. Ez az ok pedig nem más, mint az, hogy jó eséllyel az efféle, modern versek, vagy éppen dalszövegek képesek lehetnek visszarángatni a versek szeretetét és/vagy divatját a mába. A harmadik okot pedig majd’ elfelejtettem megemlíteni: elgondolkodtatnak. Likó Marcell versei legalábbis egyszerre hozták elő belőlem a ma éppen szunnyadó életfilozófust, az elfelejtett sérelmeket, rongyos gyerekkori képkockákat, poros románcok emlékét, és a talán sosemvolt panelfruskát. Megfacsart, kifacsart, de jólesett olvasni. Pedig ezek csak pár soros versek, vagy ha úgy tetszik, csupasz dalszövegek, az életről, Likó Marcell szemüvegén keresztül. – MM – [2016.12.24.] Megosztom: