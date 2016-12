Kapcsolatok • Fekete Dávid Fekete Dávid dallal kíván boldog karácsonyt Az egykori Megasztáros, győri énekes Fekete Dávid szólókarrierjét is folyamatosan egyengeti, idén is rengeteget dolgozott, számos fellépése volt, sokat jótékonykodott. Személyiségétől nem meglepő, hogy karácsonyra egy dallal kedveskedett mindenkinek. Mozgalmas év van Fekete Dávid mögött, jó és rosszabb periódusok is kísérték ám egyet soha nem felejtett el: jótékonykodni és segíteni azokon, akik vagy közvetlenül vagy közvetve keresték meg. Sok esetben az énekes jelentkezett, hogy szeretne segíteni. A karácsonyról sem felejtkezett el, egy feldolgozás dallal kíván mindenkinek boldog ünnepet, illetve jelzi: soha ne csak magunkra gondoljunk, élnek embertársaink, akiknek szüksége van a támogatásra és a segítségre. Nem csak karácsonykor... S most Dávid közösségi oldaláról idézünk, a teljes szöveget ott találják: "– Az idei év rengeteg élményt adott... Teltházas rendezvények, egy 10 éves Árkád Győr tour rengeteg élménnyel... Számtalan fesztiválon lehettem házigazda... Köszönöm Mindenkinek, aki hozzájárult ehhez az évhez, köszönöm a munkatársaimnak, hogy kibírtak idén is... Az év végén, amikor visszanéz az ember elégedett kell, hogy legyen... Nekem csak egy kívánságom lesz 2017-re, ugyanennyi szórakozó embert szeretnék látni az eseményeken ... ugyanennyi élményt és feladatot! Ezúton szeretnék Boldog Karácsonyt kívánni mindenkinek egy olyan dallal, amit szerintem idén a legjobb karácsonyi feldolgozás" – zene.hu – [2016.12.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Elektrik zenész » dobos/ütős [2016.12.18.]

